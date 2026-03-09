El precio del lujoso reloj que Verónica Alcocer lució al votar junto a Gustavo Petro en las elecciones de 2026

Durante las primeras horas de la jornada electoral del domingo 8 de marzo, una de las imágenes que más llamó la atención fue la reaparición pública de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, quien llegó a votar acompañando al presidente Gustavo Petro.

Primera dama Verónica Alcocer sí votó las consultas presidenciales, pese a que Gustavo Petro anunció que no pediría el tarjetón

La escena ocurrió en la primera mesa de votación instalada en la emblemática Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde el mandatario acudió para participar en la jornada democrática.

Sin embargo, más allá del acto electoral, lo que generó mayor conversación fue la presencia de Alcocer, quien llevaba varios meses fuera del foco público.

Su aparición sorprendió a muchos, especialmente porque en los últimos tiempos había estado viviendo en el exterior y no había participado en varios eventos oficiales.

Verónica Alcocer, en Bogotá, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026. Aquí, acompañando al presidente, Gustavo Petro, a abrir la jornada electoral Foto: César Carrión - Presidencia de Colombia

Por esa razón, su regreso junto al presidente despertó curiosidad tanto entre los asistentes al lugar como entre quienes seguían la jornada a través de redes sociales.

Las imágenes no tardaron en volverse virales. En distintas plataformas comenzaron a compartirse fotografías del momento en que la pareja presidencial llegó al lugar de votación, generando comentarios y reacciones de todo tipo.

¿Qué lució Verónica Alcocer en las elecciones del 8 de marzo?

Alcocer apareció con un atuendo elegante y discreto, caminando al lado del presidente mientras saludaba a algunas personas presentes en la plaza. Su actitud tranquila y cercana también fue notada por quienes estaban en el sitio.

Más allá del contexto político del día, su presencia volvió a poner sobre la mesa el interés público que existe alrededor de la relación entre la primera dama y el mandatario, un tema que con frecuencia causa conversación tanto en el ámbito político como en el social.

La reaparición de Verónica Alcocer, durante las elecciones del 8 de marzo de 2026, en estas imágenes que no mostró la TV

Precisamente en la plataforma X, el foco estuvo puesto en los accesorios que lució la primera dama, sobre todo en el reloj que estaba usando, que es de una marca de lujo.

Según se dio a conocer, la primera dama estaba llevando puesto un reloj Ballon Bleu de la marca Cartier, el cual está avalado en un precio de 41 millones de pesos.

Los usuarios en las redes sociales no demoraron en dejar sus reacciones tanto a favor o en contra por el accesorio que estaba en el brazo de Verónica Alcocer: “Mi ex me patrocina”; “Fácil la respuesta, para derrochar soy la primera dama”; “No viva de la envidia, qué saca con colocar cómo se viste o cuánto vale lo que tiene puesto”; “Y ni qué decir de la plata del maquillador, esa platica se perdió”, se lee.