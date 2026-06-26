Terremoto cobró la vida de una joya del fútbol venezolano: luto por la muerte de Yimvert Berroterán

Desde que ocurrieron los terremotos, el pasado miércoles 24 de junio, la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) se ha dedicado a publicar información sobre futbolistas y ciudadanos en general desaparecidos. Lo hacen por medio de sus canales oficiales.

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En medio de la información, la FVF publicó una noticia que enlutó al fútbol de ese país. Yimvert Berroterán, de 18 años, fue uno de los fallecidos debido a los terremotos que causaron una tragedia en Venezuela.

“La Federación Venezolana de Fútbol lamenta profundamente el fallecimiento de Yimvert Berroterán”

“Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha”, arranca afirmando el duro comunicado desde la FVF.

Y añaden: “Extendemos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos, compañeros, cuerpo técnico y seres queridos en este momento de profunda tristeza. Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto”.

𝐓𝐮 𝐥𝐮𝐳 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐚́ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐚𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐕𝐢𝐧𝐨𝐭𝐢𝐧𝐭𝐨. ♾️ pic.twitter.com/Qqyisq29Xn — La Vinotinto (@SeleVinotinto) June 26, 2026

Varios medios de comunicación en Venezuela coinciden en que Berroterán era una de las mayores promesas del fútbol del país y que alcanzó a integrar procesos formativos con la selección Vinotinto. Además, destacan su visión de juego, técnica y capacidad física.

El equipo de la Universidad Central de Venezuela también se pronunció, pues Berroterán continuaba su proceso de formación en esa institución. Primero, publicó un mensaje de condolencias y, posteriormente, compartió un video con algunos de los mejores momentos del futbolista.

“Lamentamos profundamente la partida de nuestro gran campeón, Yimvert Berroterán. En estos momentos difíciles, queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y allegados por tan irreparable pérdida”, señaló la institución.

Y concluyó: “Estamos con ustedes, esperamos encuentren consuelo en los recuerdos compartidos y en el cariño de quienes los rodean”.

𝐓𝐮 𝐥𝐮𝐳 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐫𝐚́ 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐥𝐚𝐭𝐢𝐝𝐨 𝐕𝐢𝐧𝐨𝐭𝐢𝐧𝐭𝐨. ♾️ pic.twitter.com/Qqyisq29Xn — La Vinotinto (@SeleVinotinto) June 26, 2026

En cuanto al video, lo acompañaron con las siguientes palabras: “Estamos seguros de que seguirás haciendo reír a las personas de la forma más genuina y especial y que continuarás marcando goles dondequiera que estés. Descansa en paz, Yimvert”.

En Venezuela continúan las labores de búsqueda de personas desaparecidas a causa del desastre provocado por los terremotos, donde La Guaria fue la zona más afectada.