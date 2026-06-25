Suben a 235 los muertos por los terremotos en Venezuela, según nuevo balance oficial

Al menos 235 muertos dejan los dos potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles con magnitudes de 7.2 y 7.5, esto según un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado. Un reporte previo daba cuenta de 188 fallecidos y poco más de 1.500 heridos.

“Lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud”, dijo el ministro Alvarado este jueves, 25 de junio, a la televisión estatal como representante del gobierno de la presidenta interina del vecino país, Delcy Rodríguez.

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El primer sismo ocurrió a las 18:04 locales del miércoles 24 de junio, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Le siguió casi un minuto después el de 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900. La fuerza de estos terremotos se sintió en otros estados y hasta en Colombia. Desde entonces se reportaron más de 130 réplicas.

Terremoto en Venezuela. Foto: Suministrado a Semana

Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto. El último de gran magnitud fue en Cariaco, población costera al noreste, y dejó 73 muertos. El último en Caracas fue en 1967 con 236 fallecidos.

El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una “zona de desastre”. La presidenta dijo que habló con el coordinador de la ONU en el país y que ya hay “rescatistas especializados” en camino para apoyar en la búsqueda de supervivientes.

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El presidente Donald Trump prometió ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”. Estados Unidos ofreció 150 millones de dólares, de los cuales 100 millones estarán destinados a apoyar un fondo humanitario de la ONU para el país y los 50 millones restantes serán destinados a organizaciones no gubernamentales que ya trabajan en Venezuela.

El Comando Sur estadounidense anunció en X este jueves el envío de dos buques de guerra, aviones de transporte y helicópteros para apoyar a Venezuela. La mayor parte de los países de América Latina también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda. Chile y México, países con probada experiencia en el manejo de terremotos, anunciaron el envío de socorristas.

Varios países han anunciado el envío de ayuda humanitaria a Venezuela tras el devastador terremoto que sacudió al país. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que enviará un hospital de campaña, 36 bomberos y técnicos de rescate. La Cancillería de ese país, en tanto, anunció la muerte de dos brasileños durante los terremotos. España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea también ofrecieron ayuda.

*Con información de AFP.