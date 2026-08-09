Ricardo Montaner conmovió a los asistentes durante su más reciente concierto al elevar una petición a Dios por Abelardo De La Espriella y pedirle sabiduría, humildad y conciencia frente al vínculo entre Colombia y Venezuela.

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Un mensaje con Venezuela como protagonista

Ricardo Montaner protagonizó un emotivo momento durante su más reciente presentación en Colombia, al elevar una petición a Dios dirigida al presidente Abelardo De La Espriella y relacionada con el futuro de Venezuela.

El cantante venezolano pidió sabiduría, humildad y conciencia al mandatario colombiano para que tenga presente el vínculo histórico entre ambos países.

El mensaje del artista tomó especial relevancia por su contenido político y por la relación que históricamente ha mantenido Montaner con la situación de Venezuela.

En años anteriores, el cantante se ha pronunciado públicamente sobre la crisis de su país y ha expresado su respaldo a la recuperación de la democracia.

Ricardo Montaner hizo una emotiva petición a Dios durante su concierto y se refirió al papel de Colombia frente al futuro de Venezuela. Foto: El Heraldo / X

Ricardo Montaner pidió a Dios por Abelardo De La Espriella y Venezuela

Durante su intervención, Montaner hizo una oración en la que pidió que Dios le concediera al presidente colombiano “la sabiduría, la humildad y la conciencia de tener claro que Venezuela es el país más hermano que podría Colombia tener”.

Montaner también explicó ante el público por qué decidió hacer la petición en ese momento. “Hace cuatro años yo no hubiese podido hacer esta oración en público. Hubiese sido una oración en vano, pero los tiempos de Dios son los propios, los perfectos”, manifestó el cantante.

Acto seguido, expresó su deseo de que, a través del presidente de Colombia, Venezuela pueda recibir ayuda para “recuperar la libertad y la democracia”.

La petición se produjo durante el concierto que Ricardo Montaner ofreció en Barranquilla como parte de su gira ‘El Último Regreso Tour’, con la que el cantante retomó los escenarios después de una pausa en su carrera.

Su repertorio incluye algunos de sus grandes éxitos y canciones de contenido espiritual, entre ellas ‘La gloria de Dios’.

El vínculo de Montaner con Colombia y, particularmente, con la comunidad venezolana en el país no es nuevo.

En 2018, durante una visita a Barranquilla, el cantante se reunió con venezolanos que habían llegado a la ciudad en medio de la crisis de su país y les entregó ayudas humanitarias.

En aquella ocasión también habló públicamente sobre la situación venezolana.

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La declaración también se produce después de que De La Espriella asumiera la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto.

La relación con Venezuela representa uno de los asuntos de política exterior de mayor importancia para el país debido a la extensa frontera, los vínculos históricos y el impacto de la migración venezolana en territorio colombiano.

La intervención de Montaner volvió a poner en escena la estrecha relación entre ambos pueblos y su propia preocupación por el futuro de Venezuela, un tema que el cantante ha abordado públicamente durante años.