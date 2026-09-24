Gregorio Pernía sufrió incómodo momento: una fan habría intentado robarle costosa joya

Gregorio Pernía vivió un incómodo momento mientras se encontraba rodeado de decenas de personas que querían conseguir un autógrafo, una foto o simplemente saludarlo. El actor, reconocido por interpretar a El Titi en Sin senos sí hay paraíso, aparentemente fue víctima de un intento de robo que quedó registrado en videos.

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En los videos que se viralizaron con gran velocidad, se puede ver a Gregorio en medio de un grupo de seguidores. Al notar el tumulto, Pernía intentó quitarse la cadena de oro que llevaba puesta para protegerla.

Sin embargo, en ese instante sintió que alguien que estaba detrás de él intentaba arrancársela. El actor reaccionó rápidamente y logró cuidar su joya. A pesar del momento de tensión, Pernía continuó saludando y tomándose fotos con las personas que lo rodeaban, mientras buscaba llegar al carro que lo estaba esperando.

Los videos que se compartieron en las diferentes redes sociales no permiten identificar con claridad a la persona que habría intentado llevarse la cadena. Tampoco se conoce con exactitud el lugar donde ocurrió lo que vivió el actor.

De acuerdo con publicaciones en las plataformas sociales, habría sucedido en Buenos Aires, Argentina, donde Pernía se presentó el pasado 16 de septiembre en el Teatro Ópera On con su obra Ave María.

Hasta el momento, ni el actor ni las autoridades han confirmado oficialmente lo que ocurrió. Tampoco se conoce si el actor ha presentado una denuncia o si la persona señalada logró ser identificada.

Gregorio se encuentra realizando presentaciones fuera de Colombia con una obra que combina música, baile, humor y encuentros con sus seguidores.

El supuesto intento de robo habría ocurrido precisamente cuando salió del evento y se acercó al público. Lo que vivió Gregorio causó molestia entre varios internautas, quienes cuestionaron que alguien aprovechara el momento para intentar quitarle una pertenencia al artista. Además, otros también criticaron las condiciones de seguridad alrededor del actor.

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“Para mí, la productora que lo trajo tenía que garantizarle seguridad después del show, y en el video, se ve que estaba solo, prácticamente”, comentó un internauta.

Otros de los mensajes en el post fueron: “Qué falta de respeto y descaro”; “Es una mujer la que le está intentando quitar la cadena, qué horror”; “Claramente se ve una chica [...] enamorada de la cadena; estaba era colgada”, se lee.