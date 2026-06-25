Delcy Rodríguez da primer balance de muertos y heridos tras potente terremoto en Venezuela

Al menos 164 personas murieron y casi un millar resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país.

Tenemos un objetivo central y esencial: salvar vidas en unión nacional, unidos vamos a superar esta tragedia. pic.twitter.com/OXlmrKZo9m — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 25, 2026

Según la información actualizada del Gobierno venezolano, los fuertes seísmos han estado seguidos de 30 réplicas y dejan una importante cantidad de edificios colapsados en La Guaira, considerada la zona más afectada por el terremoto doble, una zona donde las autoridades “deben concentrar labores de rescate”.

Rodríguez en todo caso no ha detallado donde se registraron las víctimas y si este balance ya incluye al estado de La Guaira, región que describió en los primeros momentos de la catástrofe como “zona de desastre”.

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En todo caso, ha informado de los numerosos contactos mantenidos con jefes de Estado y autoridades internacionales para coordinar la asistencia a los afectados y las labores de rescate de personas atrapadas entre los edificios.

Igualmente, la presidenta interina ha anunciado la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares con recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional.

Los rescatistas trabajan entre los restos de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Caracas. Foto: AFP

Según ha dicho, esto permitirá la reconstrucción de infraestructuras y hospitales, así como la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas por el doble seísmo.

También ha anunciado una partida para la “atención inmediata” de las víctimas de este desastre natural, tras señalar que la catástrofe ha puesto de luto “a decenas de familias” venezolanas.

En un mensaje a la ciudadanía, la dirigente latinoamericana ha incidido en que los venezolanos van a salir “más fortalecidos y más unidos que nunca” de esta crisis, tras hacer una llamada a “la calma y mantenerse en sus hogares”.

Según ha declarado, ahora la prioridad es acelerar las labores de rescate de personas atrapadas en edificios derrumbados. Para ello ha pedido ayuda al sector privado para que ponga a disposición del las autoridades venezolanas “maquinaria amarilla para las labores de rescate”.

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Del mismo modo, ha hablado de que las cámaras empresariales y comerciales están trabajando para facilitar material y que “en las primeras horas del día” el país pueda “acelerar” las labores de rescate.

El norte de Venezuela ha registrado este miércoles dos potentes terremotos de magnitud superior a 7 en la escala Richter, que según estimaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) puede dejar miles de víctimas mortales.

El doble seísmo ha tenido lugar en el estado de Yaracuy, con un terremoto ‘precursor’ de magnitud 7,2, con epicentro en la localidad de San Felipe y a una profundidad de 21,9 kilómetros, el cual que ha antecedido al “sismo principal” de magnitud 7,5, con epicentro en Yumare y una profundidad de diez kilómetros.