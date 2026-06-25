Donald Trump se pronunció sobre el terremoto que sacudió a Venezuela y envió un contundente mensaje

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela en las últimas horas y que hasta este momento dejan más de 160 muertos, según el primer balance.

Delcy Rodríguez da primer balance de muertos y heridos tras potente terremoto en Venezuela

“Los dos grandes terremotos que acaban de azotar al gran pueblo de Venezuela son de enorme magnitud y han dejado un saldo devastador de víctimas mortales”, dijo Trump.

“¡Estados Unidos está listo, dispuesto y capacitado para ayudar! He dado instrucciones a todas las agencias de nuestro gobierno para que se preparen a actuar con rapidez. Estaremos ahí para nuestros nuevos y grandes amigos. ¡¡¡Los primeros informes no son buenos!!!“, aseguró el mandatario norteamericano.

Por otro lado, la presidenta interina de Venezuela indicó que mantuvo una conversación telefónica con el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, quien por su lado anunció el envío de equipos de ayuda y rescate tras los terremotos.

Rubio “ha expresado su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles para nuestra nación”, escribió la dirigente en su cuenta de Telegram. “Agradecemos esta expresión de solidaridad hacia Venezuela en una etapa tan compleja”, añadió.

Al menos 164 personas murieron y casi mil resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

Terremoto en Caracas. Foto: AFP

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país, a unos 40 minutos de la capital, Caracas, que también experimentó daños.

Un equipo de la AFP en esa zona costera observó decenas de edificios colapsados o gravemente dañados. No había luz y la gente pernoctaba en las calles o buscaba a familiares entre los escombros.

Drama en Caracas: familiares claman por sus seres queridos entre los escombros, tras los fuertes terremotos

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 06:04 p. m. hora local con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

Terremoto en Caracas. Foto: AFP

Rescatistas especializados y certificados por el sistema ONU se encuentran ya en camino a Venezuela para ayudar en la búsqueda de supervivientes y víctimas de los dos potentes terremotos que sufrió el país, indicó este jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez.