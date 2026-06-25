Pipe Bueno se pronunció tras fuertes terremotos en Venezuela y dejó importante mensaje

La emergencia que atraviesa Venezuela tras los fuertes terremotos registrados el miércoles 24 de junio ha generado una ola de reacciones dentro y fuera del país. Mientras continúan las labores de búsqueda y atención a las víctimas, diferentes figuras públicas han utilizado sus redes sociales para enviar mensajes de apoyo a las comunidades afectadas.

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Uno de ellos fue el cantante colombiano Pipe Bueno, quien compartió unas palabras de solidaridad dirigidas al pueblo venezolano.

De acuerdo con los reportes conocidos hasta el momento, la emergencia dejó más de 160 personas fallecidas y cientos de heridos. Las autoridades venezolanas informaron que equipos especializados de rescate y personal certificado bajo estándares del sistema de Naciones Unidas comenzaron a movilizarse para apoyar las labores de localización de sobrevivientes y atención humanitaria.

Una mujer camina frente a un edificio dañado durante un terremoto en La Guaira, Venezuela, el jueves 25 de junio de 2026. Foto: AP Photo/Pedro Mattey

La zona que sufrió el mayor impacto fue el estado de La Guaira, ubicado al norte del país, aunque el movimiento también causó afectaciones en Caracas y en otras regiones del territorio venezolano.

En medio de las muestras de solidaridad que comenzaron a circular en redes sociales, Pipe Bueno publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que expresó un mensaje de acompañamiento a los venezolanos.

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El artista escribió: “Hoy quiero enviar un abrazo enorme a todos nuestros hermanos venezolanos que están viviendo momentos de angustia por el temblor”.

Luego reconoció el impacto emocional que dejan este tipo de emergencias y señaló que, aunque no existen palabras capaces de eliminar el miedo que generan situaciones como esta, quería recordarles que no están solos.

“Desde Colombia los acompañamos con el corazón, elevando una oración por cada familia y deseando que todos estén a salvo”, agregó.

Pipe Bueno envió mensaje tras terremotos en Venezuela. Foto: Instagram @pipebueno

El cantante también hizo una referencia a la esperanza en medio de la incertidumbre y escribió: “Que Dios les dé fortaleza, calma y protección en medio de este momento tan difícil. Después de la incertidumbre siempre llega la esperanza, y estoy seguro de que, como tantas veces, saldrán adelante unidos”.

Finalmente, cerró el mensaje con una frase breve acompañada por las banderas y símbolos de apoyo:

“Toda mi solidaridad con Venezuela”, escribió.