Delcy Rodríguez declara estado de emergencia en toda Venezuela tras dos fuertes terremotos en el país

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció en la noche de este miércoles, 24 de julio, que decretó estado de emergencia en todo el país tras los dos fuertes sismos que sacudieron al vecino país durante la tarde del mismo día, dejando un número desconocido de víctimas y decenas de estructuras afectadas.

La mandataria, además, suspende las clases en todo el territorio, además de las actividades no esenciales tras los fuertes terremotos. También pidió a todos los médicos y enfermeras acercarse a su centro de salud y ponerse a disposición. “Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto, para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias”, aseguró.

Sobre los daños estructurales, la presidenta, anunció que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía tendrá que ser cerrado hasta nueva orden por daños estructurales, dijo en la declaración pública junto a su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Imágenes del terremoto en Caracas. Foto: AFP

La mandataria encargada también tomó la decisión de parar los sistemas de Metro y Ferrocarril para facilitar las labores de rescate y la evaluación de la infraestructura vital. También se procedió a la desconexión preventiva del servicio de gas doméstico. Asimismo, se registran fallas de energía eléctrica en Caracas y el estado La Guaira.

El suministro del agua presenta fallas críticas en los estados Miranda, Falcón, Yaracuy, Zulia, La Guaira y sectores de la ciudad capital. A pesar de estos incidentes, la alta funcionaria aseguró que, en términos generales, “los servicios públicos mantienen su continuidad y su despliegue a nivel nacional”.

Como parte de las medidas adoptadas tras la emergencia, el Gobierno nacional anunció una serie de disposiciones de aplicación inmediata.

En primer lugar, ordenó la suspensión de las actividades académicas durante el resto de la semana. Asimismo, decretó la paralización de todas las labores que no estén catalogadas como esenciales o vinculadas a la atención de la emergencia.

Delcy Rodríguez anunció una serie de medidas tras los sismos. Foto: AFP

Adicionalmente, las autoridades hicieron un llamado a evacuar las viviendas que presenten daños severos en su estructura. Según informó Rodríguez, los equipos de Protección Civil y del sistema nacional de emergencias ya fueron desplegados para inspeccionar las edificaciones afectadas y determinar el alcance de los daños.

Un primer sismo de magnitud 7,2 tuvo su epicentro 21 km al oeste de Morón a las 18:04 locales y fue seguido casi un minuto después por otro más fuerte de magnitud 7,5 a unos kilómetros de distancia, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en X. Los temblores se sintieron hasta Colombia.