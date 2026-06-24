A tres horas de los dos sismos que afectaron a Venezuela no se conocen datos de víctimas y daños. El reclamo de Edmundo González

El Gobierno de Venezuela decretó el estado de emergencia tras la el registro de dos movimientos telúricos sucesivos que afectaron gravemente la infraestructura de la capital y de varias regiones del país este miércoles, 24 de junio.

Red Sismológica Nacional de Colombia señala más de 200 reportes del sismo: “Hacen que se puedan generar algún tipo de réplicas”

De acuerdo con los reportes técnicos, los eventos sísmicos generaron afectaciones materiales en edificaciones y dejaron un saldo indeterminado de personas heridas. Las autoridades civiles iniciaron el despliegue de las unidades de atención inmediata para evaluar los daños en los cascos urbanos.

Fuerte temblor sacude Bogotá

Evaluaciones técnicas de los movimientos telúricos

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) informó que el primer sismo registró una magnitud de 7.2 con epicentro localizado a 21 kilómetros al oeste de Morón. Este evento se registró a las 22:04 GMT (18:04 hora local) y fue seguido, con un intervalo de un minuto, por un segundo movimiento sísmico que alcanzó una magnitud de 7.5. Las ondas elásticas se propagaron por la corteza terrestre y se percibieron en el territorio de la vecina Colombia.

Han pasado tres horas y seguimos con poca información sobre las consecuencias de los sismos. Lo que es cierto es que no tenemos la capacidad de respuesta que Venezuela merece.



Los equipos de rescate, el sistema de salud, la infraestructura de comunicaciones llegan a esta… https://t.co/lusVWL30Un — Edmundo González (@EdmundoGU) June 25, 2026

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, manifestó que “han pasado tres horas y seguimos con poca información sobre las consecuencias de los sismos. Lo que es cierto es que no tenemos la capacidad de respuesta que Venezuela merece”.

“Los equipos de rescate, el sistema de salud, la infraestructura de comunicaciones llegan a esta situación desarticulados. Venezuela va a necesitar apoyo internacional porque el Estado no ofrece las garantías requeridas”, concluyó.

Antes del pronunciamiento de González , el líder opositor Juan Pablo Guanipa, ya había expresado su preocupación en su perfil de X: “Resulta inaceptable que a dos horas del sismo no haya información oficial de magnitud y daños por parte de Funvisis. O que Conatel mantenga el bloqueo de la plataforma X y de decenas de portales cuando los venezolanos necesitan acceso a información veraz. Exigimos transparencia y atención oportuna para los venezolanos en estos momentos complejos".

Resulta inaceptable que a dos horas del sismo no haya información oficial de magnitud y daños por parte de Funvisis.



O que Conatel mantenga el bloqueo de la plataforma X y de decenas de portales cuando los venezolanos necesitan acceso a información veraz.



Exigimos transparencia… — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) June 25, 2026

Coordinación de asistencia logística desde Bogotá

Por su parte, la Alcaldía Mayor de Bogotá activó de forma preventiva los protocolos de revisión técnica para verificar el estado de la infraestructura en la capital colombiana. Tras concluir las primeras inspecciones en los sectores residenciales, las autoridades distritales no reportaron novedades de gravedad en las vías locales.

Asimismo, el mandatario distrital estableció contacto con los delegados gubernamentales para estructurar canales de cooperación internacional.

Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar.



Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del @IDIGER de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 24, 2026

El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, manifestó: “Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar. Ante el sismo que se sintió en Bogotá y que causó daños en Venezuela, le he dado la instrucción al director del Idiger de ponerse en contacto a la mayor urgencia con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para coordinar todas las acciones y todo el apoyo que Bogotá pueda prestarle al pueblo venezolano”.

*Realizado con información de AFP*