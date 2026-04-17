Nueva hospitalización de Edmundo González lo deja fuera de acto clave en Madrid

El opositor venezolano Edmundo González anunció este viernes que no participará en el acto previsto en la Puerta del Sol de Madrid con motivo de la visita a España de la premio nobel de la Paz María Corina Machado, debido a que permanece hospitalizado por complicaciones relacionadas con la intervención quirúrgica a la que se sometió hace un mes.

Este nuevo ingreso ocurre tras episodios recientes de salud que ya habían requerido atención médica en Madrid, donde se encuentra estable bajo seguimiento médico.

“El sábado 18, a las 18.00, Madrid nos vuelve a abrir sus puertas, y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado”, escribió en X González. “Es una prueba de que Venezuela sigue de pie”, añadió.

“Como siempre, quiero hablarles con la verdad. Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado —seguimiento de la intervención de hace un mes—, y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid”, señaló el líder opositor.

Asimismo, explicó que Machado lo visitó en el hospital durante la jornada, y “han conversado largo”. “Hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos, y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide”, agregó.

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“Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos”, destacó González.

“Cada vez que nos reunimos así —a la venezolana— en Madrid, en Miami, en Santiago, en cualquier ciudad que nos ha prestado un pedazo de suelo, nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno. El que todos llevamos pendiente. El de volver a Venezuela”, afirmó.

Edmundo González, ex candidato presidencial de Venezuela. Foto: Europa Press via Getty Images

El anuncio se produjo dos días después de que la Comunidad de Madrid informara que le entregará la Medalla Internacional de la región, mientras que Machado recibirá la Medalla de Oro. En respuesta, González agradeció a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por el “honor” que representa este reconocimiento.

Las condecoraciones se entregarán durante una reunión prevista para el sábado en la Real Casa de Correos, en el marco de la visita de Machado a España.

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González reside en Madrid desde 2024, cuando viajó al país para solicitar asilo tras las elecciones presidenciales celebradas en julio de ese año en Venezuela.

Por su parte, Machado recibirá este viernes la Llave de Oro de Madrid de manos del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en un acto institucional programado en la Casa de la Villa.

*Con información de Europa Press.