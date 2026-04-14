La petición de Delcy Rodríguez a EE. UU. para que inversiones en Venezuela “puedan desarrollarse plenamente”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó la importancia de superar el esquema de sanciones que pesan sobre su país en aras de lograr una mayor seguridad jurídica, por lo que ha abogado por el cese de las mismas para que “todas las inversiones” puedan desarrollarse en su totalidad.

Delcy Rodríguez hace un llamado en vivo a la fuerza militar de Venezuela: “Nadie nos va a vencer”

“Las sanciones deben cesar para que todas las inversiones puedan desarrollarse plenamente”, dijo la mandataria interina en el marco de un encuentro estratégico en el Palacio de Miraflores con delegados del Gobierno de Estados Unidos y empresas energéticas independientes.

Rodríguez ratificó ante las empresas de energía quienes ha ratificado la voluntad de Caracas de crear una relación de cooperación económica “sólida y duradera”, de acuerdo con un comunicado presidencial.

Delcy Rodríguez recibió a una comitiva de energía de EE.UU. Foto: X/@presidencialve1

Convencida de que “una licencia no brinda la seguridad jurídica en la proyección del tiempo” porque “está sujeta a temporalidad”, Rodríguez ha asegurado que tanto Estados Unidos como Venezuela tienen “la madurez suficiente” como para establecer “relaciones energéticas en el marco de las legislaciones de ambos países”.

Por todo ello, la presidenta encargada ha hecho un llamamiento a mirar el futuro con una visión de Estado en aras de construir una agenda energética a largo plazo, con beneficios sostenibles para las próximas décadas.

Delcy Rodríguez recibe en Miraflores al subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit

Este mismo martes, 14 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el levantamiento de sanciones impuestas al Banco Central de Venezuela, así como al Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores Banco Universal C.A., y el Banco del Tesoro, todos ellos controlados por Caracas.

Esta medida se enmarca en las nuevas relaciones que mantienen ambos países desde la captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, a principios de enero en un ataque estadounidense sobre el país caribeño.

Las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense son particularmente dañinas para los bancos y empresas que quieren utilizar servicios muy habituales en la economía internacional, como cuentas con acceso a tarjetas de crédito.

Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela Foto: AFP

La gran mayoría de licencias generales de la OFAC respecto a Venezuela de los últimos tres meses están vinculadas a la apertura de la explotación petrolera a multinacionales extranjera.

También se da en un momento de progresiva apertura desde Washington hacia Caracas, particularmente en el ámbito energético, donde el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, se ha propuesto revitalizar la industria petrolera del país latinoamericano y ya comercia con hidrocarburos de la nación.

Con información de AFP y Europa Press*