Delcy Rodríguez recibe en Miraflores al subsecretario de Energía de Estados Unidos, Kyle Haustveit

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió a Kyle Haustveit, subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos (EE. .UU.), y a la delegación de Energía de EE. UU.

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Este encuentro tuvo lugar en el contexto del impulso a los vínculos diplomáticos y económicos, con la finalidad principal de identificar oportunidades emergentes de inversión y colaboración técnica dentro del ámbito de los hidrocarburos.

En ese sentido, resulta pertinente subrayar que esta reunión reafirma la voluntad compartida de asegurar la estabilidad energética en la región, así como de promover un esquema de cooperación empresarial sustentado en el respeto mutuo y en beneficios recíprocos.

#AHORA | Delcy Rodríguez se reúne con el subsecretario de Energía, Kyle Haustveit. pic.twitter.com/3sqMkRCmZl — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) April 14, 2026

A través de esta jornada de alto nivel, Venezuela sigue posicionándose como un aliado sólido y confiable, al tiempo que ratifica su determinación de avanzar hacia una recuperación económica sostenida y de fortalecer asociaciones estratégicas que faciliten el aprovechamiento óptimo de sus recursos naturales en favor de la población, según informó la prensa de la presidencia de Venezuela.

Asimismo, cabe mencionar que el lunes 13 de abril, Rodríguez encabezó la firma de un acuerdo estratégico de intercambio de activos energéticos entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la compañía estadounidense Chevron, orientado a potenciar la producción y reorganizar áreas de explotación en el sector petrolero.

Delcy Rodríguez también estuvo acompañada por la encargada de Negocios y jefa de la Misión de los Estados Unidos de América ante Venezuela, Laura Dogu, la ministra del Poder Popular de Hidrocarburos, Paula Henao, el presidente de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), Héctor Obregón, el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, entre otras autoridades.

Delcy Rodríguez recibió a una comitiva de energía de EE.UU. Foto: X/@presidencialve1

Rodríguez había celebrado los avances en el sector petrolero para la inversión extranjera, en el marco de una firma de acuerdos con el gigante estadounidense Chevron para aumentar la producción de crudo.

Tras la caída del dictador Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero, Rodríguez gobierna de manera interina bajo la presión de Washington, que dice estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.

Rodríguez promulgó a fines de enero una reforma a la ley de hidrocarburos que allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares al país.

Donald Trump sostiene que la relación con Delcy Rodríguez es muy buena. Foto: Montaje SEMANA | getty images

“Hay caminos legales en nuestro país para que las inversiones se sientan seguras y sientan que pueden tener un porvenir próspero”, dijo la mandataria desde el palacio presidencial de Miraflores.