Delcy Rodríguez hace un llamado en vivo a la fuerza militar de Venezuela: “Nadie nos va a vencer”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, estuvo presente este lunes, 13 de abril, en los actos conmemorativos del Día Nacional de la Unión Cívico-Militar, realizados en Caracas.

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“Ese fascismo de hace 24 años está vivo en Venezuela, pero lo que está más vivo en nuestra patria es la conciencia de los venezolanos y las venezolanas de entender y de saber que ese no es el camino para Venezuela”, dijo Rodríguez.

“Lo que está más vivo que nunca es el alma patriota, es el espíritu que vibra en nuestra piel por defender a Venezuela. Nada ni nadie podrá con esa Venezuela de bien”, aseveró.

🚨 #ÚltimaHora | Delcy Rodríguez: no hay espacio para el extremismo en Venezuela



Presidenta encargada de la República, pidió reforzar la fusión cívico-militar-policial durante la marcha por el Día de la Unión Cívico-Militar, y llamó a la unidad frente al extremismo. pic.twitter.com/bepC8YZZV3 — Globovisión (@globovision) April 13, 2026

En esta línea, Rodríguez hizo un llamado a la unidad nacional con el fin de preservar la estabilidad y la paz del país frente a los intentos de desestabilización promovidos por sectores extremistas.

La dirigente también subrayó que en Venezuela la alianza entre la ciudadanía, las fuerzas militares y los cuerpos policiales permanece sólida, sin permitir espacio a corrientes extremistas ni al fascismo, los cuales únicamente han generado perjuicio y devastación en la nación.

“Hoy más que nunca fusión cívico-militar-policial, porque sepan que aquí, en el territorio de Venezuela, nadie nos va a vencer cuando se trata de defender nuestro tricolor, que sepan que aquí estamos más unidos que nunca frente al extremismo y frente al fascismo, que no hay espacio para el extremismo en Venezuela (…) que no se imponga la destrucción ni la oscuridad del mal”, dijo Rodríguez.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (C, izquierda), escucha al ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, durante un desfile cívico-militar Foto: AFP

Rodríguez señaló que, en el marco de las iniciativas contempladas en el Plan de Convivencia Democrática y Paz, y tras los acontecimientos del 3 de enero del presente año, se llevó a cabo la instalación de la Mesa de Consensos Laborales y Sociales.

Se trata de un espacio conformado por organizaciones sindicales de distintas corrientes políticas, que convergen en un mismo propósito: defender los derechos e intereses de los trabajadores venezolanos.

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La presidenta interina gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que dice estar a cargo de Venezuela y de la venta de su petróleo.

Impulsó una reforma petrolera y otra minera que abren las puertas a inversión extranjera tras décadas de un fuerte control estatal en ambas industrias.

Donald Trump y Delcy Rodríguez han mantenido una relación estable durante los últimos 3 meses Foto: AP

La Fuerza Armada ha declarado su apoyo a Rodríguez y a sus nuevas medidas de gobierno, con las cuales ha revertido muchas de las políticas aplicadas por el chavismo en las últimas dos décadas.