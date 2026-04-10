Esta es la radical solicitud de la oposición en Venezuela tras “ausencia absoluta” de Nicolás Maduro

La oposición de Venezuela pidió este viernes, 10 de abril, convocar elecciones presidenciales ante la “ausencia absoluta” del depuesto dictador Nicolás Maduro, tras cumplirse el plazo de 90 días que establece la Constitución en este tipo de situaciones.

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Delcy Rodríguez, quien fuera la vice de Maduro, fue juramentada como presidenta encargada el 5 de enero, dos días después de la captura del derrocado líder chavista por fuerzas estadounidenses. Maduro es procesado en Nueva York por narcotráfico.

“Han transcurrido desde la fecha en que ocurrió la extracción de Maduro más de los 90 días que establece el artículo 234 constitucional para que la Asamblea Nacional entre a considerar lo que todo el país y la comunidad internacional democrática sabe y les consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República”, indicó el partido Vente de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado.

#COMUNICADO



Vente Venezuela sobre la ausencia absoluta en la Presidencia de la República:

Urge recuperar el orden constitucional. #SonLosMismos pic.twitter.com/wBGlDAfbuM — Vente Portuguesa (@PortuguesaVente) April 10, 2026

“Debe convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria”, agregó el comunicado.

La Constitución de Venezuela establece que “las faltas temporales del presidente o presidenta de la República serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva hasta por noventa días, prorrogables por decisión de la Asamblea Nacional por noventa días más”.

“Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”, indica.

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“Transición a la democracia es urgente”

La convocatoria de elecciones presidenciales no ha estado hasta ahora entre los temas discutidos por el Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista.

Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos cuya administración dice controlar los negocios petroleros de Venezuela luego de capturar a Maduro, tampoco ha hablado públicamente de convocar nuevos comicios.

El 3 de enero, cuando Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro, en los edificios del régimen la bandera fue izada a media asta. Foto: GETTY IMAGES

Sin embargo, organizaciones políticas reclaman la convocatoria de elecciones a la presidencia y el cambio de autoridades en el Consejo Nacional Electoral (CNE), ente acusado de favorecer al gobierno.

Maduro fue proclamado ganador para un tercer mandato consecutivo el 28 de julio de 2024 sin que el ente electoral publicara en su página oficial actas con los cómputos detallados, como establece la ley, al argumentar un jaqueo de sus sistemas.

La oposición denunció fraude y reivindicó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien se exilió en septiembre de ese año luego de ser procesado por la justicia venezolana.

Al frente de la campaña, María Corina Machado organizó la compilación y digitalización de actas electorales recabadas por testigos en las mesas de votación para demostrar la victoria de González Urrutia. Autoridades venezolanas señalaron que se trataba de un material fraudulento.

La líder opositora, María Corina Machado se reunió en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) Foto: AFP

“Ayer, en las calles de Caracas, quedó demostrado una vez más que la transición a la democracia es urgente, IMPOSTERGABLE”, escribió Machado el viernes en su cuenta en X, en alusión a una protesta que congregó a más de 2.000 manifestantes.

*Con información de AFP.