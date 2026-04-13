Delcy Rodríguez toma una decisión inesperada sobre Vladimir Padrino López casi un mes después de su destitución

Delcy Rodríguez anunció este lunes, 13 de abril, la designación de Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura Productiva y Tierras.

Diosdado Cabello sorprendió al referirse sobre elecciones en Venezuela, tras “ausencia absoluta” de Maduro

Según el comunicado, publicado en su canal de Telegram, asumirá “la tarea de impulsar la producción agrícola para fortalecer el abastecimiento nacional y avanzar hacia un modelo económico más diversificado”.

Padrino López fue removido del cargo de ministro de Defensa el pasado 18 de marzo tras 14 años. Ahora, vuelve a la cartera ministerial para reemplazar a Julio León Heredia.

#Noticia || Designado GJ Vladimir Padrino López como nuevo ministro del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras



Leer más: https://t.co/KE0Hhzjotx pic.twitter.com/zF5Dlsk1yJ — Prensa Presidencial (@presidencialve1) April 13, 2026

“A partir de ahora, asume el compromiso de impulsar la producción agrícola para garantizar el abastecimiento nacional y contribuir al nuevo modelo económico diversificado del país”, dijo Rodríguez en el mensaje publicado en sus redes sociales.

Delcy Rodríguez destituyó en marzo al entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, quien estuvo al frente de las Fuerzas Armadas durante más de una década.

Hermano de Delcy Rodríguez rompe el silencio: ¿hubo traición para detener a Nicolás Maduro?

Padrino, de 62 años, era considerado un fiel aliado de Nicolás Maduro, que gobernó Venezuela con mano de hierro desde 2013 hasta su captura por parte de Estados Unidos en una operación militar el 3 de enero.

“Agradecemos al G/J (general en jefe) Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la Patria y por haber sido, durante todos estos años, el primer soldado en la defensa de nuestro país”, escribió la presidenta interina en ese momento, en sus redes sociales.

Vladimir Padrino fue reemplazado por Gustavo González López, nuevo ministro de Defensa de Venezuela. Foto: Telegram Prensa Presidencial

“Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, dijo Padrino tras la destitución.

Padrino era uno de los pocos estrechos aliados de Maduro que permanecían en el gobierno interino.

Otro importante funcionario, Tarek William Saab, renunció en febrero a la Fiscalía General después de casi una década de gestión que expertos califican como servil al chavismo, y ahora será jefe de un programa dedicado a promover expresiones culturales tradicionales.

El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, sigue en el cargo. Estados Unidos ofrece 25 millones de dólares por su captura y 15 millones por la de Padrino.

Delcy Rodríguez y Vladimir Padrino. Foto: AFP

El gobierno interino ya suma unos 15 cambios en el gabinete ministerial desde enero, entre los que destaca la destitución de Álex Saab como ministro de Industrias, acusado de ser testaferro del presidente depuesto.

Rodríguez, que era vicepresidenta del país, asumió el poder tras la captura de Maduro en una intervención estadounidense, y desde entonces ha promovido reformas económicas para una mayor apertura al capital privado e impulsado una ley de amnistía.

Con información de AFP*