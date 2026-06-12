La inesperada propuesta del oponente de Keiko Fujimori en pleno conteo de votos

El candidato izquierdista Roberto Sánchez le propuso a su rival Keiko Fujimori la revisión de todos los votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, cuyo lento escrutinio ha avanzado hasta un 98 % con leve ventaja a favor de ella.

Keiko Fujimori toma ligera ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez en reñido conteo de votos en Perú

Con 98,30 % de las actas escrutadas, Fujimori reúne el 50,010 % de los votos frente al 49,990 % de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Impulsada por sufragios de peruanos en Estados Unidos y Japón, Fujimori, de 51 años, aventaja por unos 3.500 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 18 millones de votos contabilizados.

#EnVivo



Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú: Le propongo a Keiko Fujimori que conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso, la institucionalidad del proceso electoral, que hagamos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo este proceso… pic.twitter.com/DEWrNWxWuv — Canal N (@canalN_) June 12, 2026

“Le propongo que conjuntamente solicitemos una revisión exhaustiva, un reconteo de todo el proceso, sobre todo donde haya indicios presuntos de que no haya ocurrido allí transparencia como corresponde”, planteó Sánchez en conferencia de prensa.

El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta, rechazó la propuesta y señaló que su partido esperará con prudencia el conteo final de votos.

Autoridades electorales de Perú revelan cuándo se conocerá al próximo presidente

“El reconteo de votos no es porque a alguien se le ocurre. Nosotros vamos a respetar lo que dice la norma electoral. Las impugnaciones, nulidades y reconteos tienen un procedimiento que debe seguirse”, declaró Galarreta a la prensa.

Para prosperar, la propuesta de revisión debería ser aceptada por Fujimori y luego presentada a las autoridades electorales.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | Luis Galarreta, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular, respondió a la propuesta de Roberto Sánchez sobre un reconteo de votos del proceso electoral. "No se trata de hacer lo que a uno le da la gana", expresó.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital… pic.twitter.com/OLF0rG8ubz — Exitosa Noticias (@exitosape) June 12, 2026

De su lado, el líder nacionalista Antauro Humala, aliado de Sánchez, advirtió del riesgo de una mayor crisis de gobernabilidad y protestas si Fujimori se impone al izquierdista.

El dirigente, de 62 años, sostiene que una asamblea constituyente “es la única vía de escape para lograr desamortiguar la convulsión social” que presagia.

“En caso Fujimori entre y se cierre a no abrir la esperanza de una asamblea constituyente, creo que la población va a reaccionar con protestas”, dijo a la AFP Humala.

Perú suma ocho presidentes en una década, fruto del choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Un funcionario electoral peruano muestra una papeleta a favor del candidato presidencial Roberto Sánchez durante el recuento de votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Lima, el 7 de junio de 2026. Los peruanos elegirán a su noveno presidente en 10 años, en una reñida segunda vuelta entre la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes buscan ganarse el voto de electores hartos del caos político y el aumento de la delincuencia. Foto: AFP

Sesenta jurados electorales especiales (JEE) deben dirimir, en primera instancia, la validez de miles de votos impugnados por los delegados de los partidos de cada candidato, Fuerza Popular (Fujimori) y Juntos por el Perú (Sánchez).

El JEE Lima Oeste 3, presidido por el magistrado Víctor Arbulú, comenzó a revisar las impugnaciones en una audiencia pública, mientras el órgano electoral ONPE continúa con el tramo final del conteo de votos.

Algunos votos fueron impugnados por frases ofensivas escritas contra los dos candidatos.

La candidata de derecha Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez se enfrentaron en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Perú el 7 de junio de 2026. (Photo by ERNESTO BENAVIDES and Connie FRANCE / AFP) Foto: AFP

“Estamos pendientes de las audiencias que se están realizando en los jurados especiales, esto demanda paciencia, pero genera confianza a los candidatos. Vamos a esperar el resultado final”, dijo Keiko Fujimori a la prensa.