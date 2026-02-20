Mundo

Edmundo González critica duramente la ley de amnistía aprobada en Venezuela. "Han sido demasiados años de dolor"

Al igual que otros miembros de la oposición venezolana, pidió que la amnistía “debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación”.

Edmundo González es hoy el presidente electo, reconocido por los principales gobiernos democráticos, con Estados Unidos a la cabeza.
El dirigente opositor venezolano y presidente electo del vecino país, Edmundo González Urrutia, exiliado en Madrid, afirmó este viernes que no habrá “reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”, tras la promulgación de la histórica ley de amnistía general en su país que debería conducir a la liberación masiva de presos políticos.

Para que esa medida “sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación”, indicó González Urrutia en X, sobre el paso dado bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez, en el poder tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos.

Juan Pablo Guanipa confirmó que fue liberado tras la ley de amnistía en Venezuela y habló de chantaje: “Todo tiene que terminar ya”

“Han sido demasiados años de dolor y de pérdidas como para reducir este debate a un trámite”, advirtió el dirigente opositor, que se enfrentó en las presidenciales de 2024 a Maduro y sostiene que ganó los comicios, marcados por denuncias de irregularidades.

El líder de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, saluda a sus partidarios después de una reunión con el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes en Montevideo el 4 de enero de 2025. Edmundo González Urrutia viajó a Uruguay el sábado para reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, tras su reunión con el presidente de Argentina, Javier Milei, en una gira regional para conseguir apoyo antes de la juramentación del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato. (Foto de Santiago Mazzarovich/AFP)
“Una amnistía responsable es la transición del miedo al Estado de derecho. Es el compromiso de que el poder no volverá a ejercerse sin límites y de que la ley estará por encima de la fuerza”, agregó.

La ley fue aprobada el jueves por Parlamento de Venezuela y debería llevar a la liberación de cientos de presos políticos. Es parte de una agenda que incluye mayor apertura petrolera y un vuelco en las maltrechas relaciones con Estados Unidos, rotas desde 2019. Washington ha dicho estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro.

Edmundo González ha sido requerido por la justicia venezolana en tres ocasiones, pero no ha asistido por las irregularidades presentes en el proceso judicial.
“Estabilidad”

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, respaldó el viernes la histórica ley de amnistía general promulgada la víspera al calificarla como un “paso trascendental” para la “estabilidad”.

La Fuerza Armada, sostén de la llamada Revolución Bolivariana, jura “lealtad y subordinación” a la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió el poder de forma temporal tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero. La ley de amnistía era una iniciativa de Rodríguez. El Parlamento la aprobó por unanimidad el jueves por la noche y la presidenta encargada la promulgó poco después.

Tras la captura de Nicolás Maduro, crece el descontento entre militares en Venezuela y piden la salida de Vladimir Padrino

“Este instrumento jurídico (...) debe interpretarse como una señal de madurez y fortaleza política, al representar un paso trascendental para lograr la estabilidad de la nación”, dijo el general en jefe de la Fuerza Armada en un comunicado.

Se espera que la norma conduzca a la liberación masiva de presos políticos durante 27 años de gobiernos chavistas, aunque expertos advierten que su alcance excluye a algunos detenidos como los militares.

Vladimir Padrino
“No es simplemente una norma, es, en esencia, un verdadero acto de amor a nuestro país”, apuntó Padrino. “El perdón no significa validar errores, ni borrar la memoria, sino ejercer la grandeza espiritual necesaria para no permitir que el dolor nos impida avanzar en tiempo presente”, destacó.

Rodríguez gobierna bajo fuerte presión de Washington, al que cedió control del petróleo. Avanza además en la reanudación de relaciones diplomáticas, rotas desde 2019.

Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

El miércoles, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis Donovan, se reunió en Caracas con Rodríguez, Padrino y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, quienes pregonaron por años discursos “antimperialistas”.

*Con información de AFP.

