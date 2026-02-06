Hijo de Nicolás Maduro rompe el silencio sobre propuesta de ley de amnistía en Venezuela

El diputado oficialista Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado dictador venezolano, defendió este jueves la propuesta de Ley de Amnistía aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, al calificarla como un intento por reducir la confrontación política y propiciar un clima de reconciliación en Venezuela.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el parlamentario sostuvo que la iniciativa va más allá de un instrumento jurídico. “Una ley de amnistía no es solo un documento legal; es un gesto de humanidad para reunificar a las familias y cerrar ciclos de confrontación”, afirmó el hijo del caído líder del régimen.

Maduro Guerra integra la comisión parlamentaria encargada de adelantar la consulta pública del proyecto y señaló que el país necesita avanzar hacia escenarios de entendimiento. En ese sentido, subrayó que “es necesario que Venezuela transite los caminos del perdón y la justicia” como base para construir el futuro político y social del país.

“La Venezuela unida, donde el reencuentro sea la base de nuestra estabilidad, es un anhelo de todos”, añadió el legislador, alineándose con el discurso del Ejecutivo interino sobre la necesidad de reconciliación nacional.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro. Foto: AFP

Horas antes, la presidenta encargada Delcy Rodríguez había hecho un llamado a la “madurez política” durante un acto público en el estado Bolívar, en el que insistió en la importancia de avanzar hacia la reconciliación.

La propuesta de Ley de Amnistía fue presentada por Rodríguez la semana pasada y aprobada este jueves en primera discusión por el Parlamento, controlado por una amplia mayoría chavista y presidido por el diputado Jorge Rodríguez.

La “Ley de amnistía para la convivencia democrática” es una iniciativa de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que la calificó de ley “para la paz y para la reconciliación”. Recordando que la mujer gobierna bajo presión de Estados Unidos tras la incursión militar en la que capturó a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del dictador Nicolás Maduro. Foto: Nicolás Maduro (Instagram: @maduroguerra) / AFP

El texto abarca a los acusados por “traición a la patria”, “terrorismo” e “instigación al odio”, delitos que fueron imputados a presos políticos durante estos años. Inlcuye también desde la sublevación hasta los castigos por mensajes en redes sociales o servicios de mensajería.

Es “el inicio de una nueva etapa histórica en este país, de una etapa de reencuentro (...) donde al final podamos conseguir la paz”, dijo por su parte el diputado opositor Tomás Guanipa. “La paz, que no es la paz del miedo, de la persecución, del silencio, sino la paz de la libertad, de la democracia”.

La ONG Foro Penal informó que 383 personas detenidas por razones políticas fueron excarceladas como parte de un lento proceso previo ordenado por Rodríguez el 8 de enero. Sería la segunda amnistía durante el chavismo, la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.