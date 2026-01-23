“Quiero darle un abrazo a mi papá”: el mensaje del hijo de Nicolás Maduro que se volvió viral en redes sociales

En un acto público denominado como la “gran marcha del sector salud”, el diputado e hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, volvió a enviar un mensaje a su padre capturado por Estados Unidos el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores.

Maduro Guerra fue visto ante decenas de personas hablando de su padre y haciendo un llamado para que puedan retornar a Venezuela; mientras tanto, el dictador y su esposa esperan un juicio en un centro de detención en Nueva York, Estados Unidos.

“En el nombre de mi familia, en el nombre del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, gracias de corazón, gracias por tanto amor, gracias por tanto apoyo, gracias por tanto respaldo”, dijo.

🇻🇪🇺🇸 | Hijo de Nicolás Maduro: "Yo quiero abrazar a mi papá".

pic.twitter.com/ceOh2IA4Lt — Alerta News 24 (@AlertaNews24) January 23, 2026

“Como siempre les decimos, como dijo Robert Serra, no es un cargo, yo no estoy aquí solamente porque mi papá es presidente, no, yo estoy aquí porque yo quiero darle un abrazo a mi papá, quiero abrazarlo, quiero escucharlo nuevamente y sé que lo voy a lograr”, agregó el hijo de Maduro.

Después, Maduro Guerra se mostró esperanzado en la liberación del líder chavista y agregó: “Ustedes me van a acompañar cuando recibamos a Nicolás Maduro Moros en Maiquetía y será la marcha más grande que ha visto Venezuela en su historia cuando rescatemos a Nicolás y a Cilia”.

Escándalo en Miraflores: revelan las pistas que confirmarían una posible traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro

El pasado 10 de enero, el hijo del dictador venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que su padre está “bien” en Estados Unidos, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, dijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, al citar a su padre.

Nicolás Maduro Guerra estrecha la mano de su padre, el líder chavista, Nicolás Maduro Moros. Foto: X/@nicmaduroguerra

“Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”, añadió.

Maduro Moros fue apresado por militares de las fuerzas especiales estadounidenses en una incursión en Caracas el 3 de enero.

Nicolás Maduro Guerra, el hijo del derrocado dictador que Estados Unidos acusa de vínculos con las Farc

Posteriormente, fue trasladado al buque de guerra estadounidense ‘USS Iwo Jima’ y después llevado hasta la Base Aérea de la Guardia Nacional de Stewart y de allí al Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn.

El líder chavista está acusado por cargos de conspiración narco-terrorista, según el pliego de cargos que cita el Título 21 Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Cilia Flores en el video publicado por Delcy Rodríguez. Foto: X/@delcyrodriguezv

El pliego recoge también un cargo de “fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada”. En concreto, se refiere a la posesión de cinco kilogramos de una sustancia con una cantidad detectable de cocaína.