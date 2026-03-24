“Delgado” y “atleta”: Hijo de Maduro habló del supuesto estado de salud de su padre a pocos días de comparecer ante la justicia

La defensa del derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves, 26 de marzo, ante un tribunal de Nueva York.

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La audiencia se realizará en momentos en que Washington fortalece con cautela su relación con Caracas. Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores.

En medio de la espera del juicio de Maduro, quien comparecerá ante un juez en Nueva York, su hijo, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que su padre se ejercita a diario en la famosa prisión federal.

Nicolás Maduro Guerra:



“Marchamos para exigir se levantes las sanciones y también porque el 26 será el juicio del presidente, Nicolás Maduro, y lo van a ver fuerte, más delgado, está haciendo ejercicio y defenderán la verdad de Venezuela y su inocencia” pic.twitter.com/mZzsuBgKyF — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) March 23, 2026

“Nos movemos hoy lunes porque este jueves es la audiencia del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores, secuestrados en Estados Unidos y pedimos por su libertad”, dijo Maduro Guerra en medio de una movilización convocada por el chavismo en Caracas.

“Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza”, dijo a Telesur el hijo de Maduro quien es también diputado de la Asamblea Nacional del país suramericano. “Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días”, añadió.

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“Es una audiencia procesal, una audiencia de chequeo de la fiscalía de la defensa para seguir elevando la verdad de Venezuela y la inocencia de Maduro y Cilia”, agregó el hijo del dictador venezolano.

De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un “prisionero de guerra” en una audiencia el 5 de enero.

Nicolás Maduro Guerra, Nicolás Maduro. Foto: Cuenta de Instagram @maduroguerra, AFP y Getty Images

Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados “terroristas” por Washington.

Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos.

Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa.

Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018 pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca.

Boceto de Nicolás Maduro y su esposa en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Foto: Tomado de internet

Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro.

Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez.

Con información de AFP*