Este jueves 18 de junio, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ejecutaron una nueva operación contra una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en el Pacífico oriental, de acuerdo con información divulgada por el Comando Sur.

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La autoridad militar, encargada de coordinar las acciones de defensa en América Latina, Centroamérica y el Caribe, emitió una publicación en la red social X donde compartió el video del momento del ataque.

El Comando Sur señaló que la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó una intervención de carácter ofensivo contra la nave, la cual, según indicó, era utilizada por organizaciones catalogadas oficialmente como grupos terroristas.

On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/22B31fjZUK — U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

“El 18 de junio, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas”, dice el comunicado.

“La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico. Tres narcoterroristas masculinos fueron abatidos durante esta acción. Ninguna fuerza militar de EE.UU. resultó herida”, continúa el texto.

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De acuerdo con un recuento de la AFP, más de 200 personas han muerto desde el comienzo de la campaña Lanza del Sur (Southern Spear) en septiembre de 2025 en el mar Caribe y el Pacífico oriental.

La administración de Donald Trump no ha entregado evidencia que pruebe que las embarcaciones estaban relacionadas con el narco, sin embargo son rutas usuales que usan los traficantes para el traslado de droga hacia los Estados Unidos y otras latitudes.

Donald Trump ha ordenado el ataque a varias embarcaciones narco en las últimas semanas. Foto: GETTY y X/@SecWar

La Casa Blanca, por su parte, ha insistido en que en la práctica está en guerra con los carteles de la droga en América Latina.

Expertos y grupos de derechos humanos han advertido que los ataques podrían ser considerados ejecuciones extrajudiciales al atacar a civiles que no representaban una amenaza para Estados Unidos.

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Gran parte de los ataque se llevan a cabo gracias a la alianza de Trump con países de la región a través del llamado Escudo de las Américas, el cual es una cooperación de seguridad impulsada por el gobierno del presidente estadounidense en el 2026.

Su objetivo es coordinar a países de América Latina y el Caribe con Estados Unidos para combatir cárteles de droga, redes de crimen organizado, tráfico de personas y lavado de dinero mediante intercambio de inteligencia, cooperación militar y operaciones conjuntas.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, junto a los mandatarios de Argentina, El Salvador, Chile, Ecuador, Trinidad y Tobago, Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Panamá, Guyana, Honduras y Costa Rica, integran la nueva alianza de seguridad y lucha contra el narcotráfico, el Escudo de las Américas. Foto: The White House

La iniciativa también busca frenar la influencia de actores externos como China e Irán en la región.

Sus promotores la presentan como una coalición contra el narcotráfico transnacional, mientras que sus críticos advierten que podría aumentar la militarización y la influencia política de Estados Unidos en América Latina.

Con información de AFP*