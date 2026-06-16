Estados Unidos atacó embarcación en el Pacífico y dejó un muerto: este es el video

Un hombre murió este martes 16 de junio en el océano Pacífico oriental durante un procedimiento de las fuerzas militares de Estados Unidos. En la acción sobrevivieron otras dos personas, en el marco de las operaciones que Washington adelanta contra tripulaciones tipificadas como presuntas transportadoras de estupefacientes en América Latina.

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El Comando Sur de Estados Unidos, organismo responsable de las operaciones militares en la región, informó que la embarcación interceptada realizaba actividades de narcotráfico. Tras el impacto, la institución militar notificó a la Guardia Costera estadounidense para coordinar el auxilio de los civiles que sobrevivieron al incidente.

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Los registros de agencias internacionales de prensa indican que más de 200 personas han muerto desde el inicio de la campaña denominada “Lanza del Sur” en septiembre de 2025. Estas operaciones de interdicción marítima se concentran principalmente en las aguas del mar Caribe y en los corredores del Pacífico oriental.

Cuestionamientos de organizaciones civiles y marco legal de la campaña

Las plataformas de derechos humanos y analistas internacionales señalan que las intervenciones armadas en alta mar podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Las críticas apuntan a que los ataques se dirigen contra embarcaciones civiles que no representan una amenaza militar directa para el territorio estadounidense.

On June 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/UGBRt9Mbdm — U.S. Southern Command (@Southcom) June 17, 2026

Por su parte, la Casa Blanca ha manifestado que estas acciones forman parte de una estrategia de confrontación directa contra las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el continente. Hasta la fecha, la administración gubernamental no ha hecho públicos los elementos probatorios que vinculan de forma específica a cada embarcación afectada con las redes delictivas.

Respecto al procedimiento de esta jornada, el Comando Sur de Estados Unidos emitió un comunicado oficial en el que señaló que “bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”.

El informe de la autoridad militar norteamericana detalló que los sistemas de inteligencia detectaron el tránsito de la nave por rutas marítimas vigiladas. El Comando Sur de Estados Unidos concluyó: “La inteligencia confirmó que la embarcación participaba en operaciones de narcotráfico. Un presunto implicado fue abatido durante la acción y hubo dos sobrevivientes. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”.