Nuevo ataque del Ejército de EE. UU. a una narcolancha en el Pacífico deja 2 muertos

Al menos dos personas murieron este miércoles, 3 de junio, en un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Estados Unidos contra una embarcación que, como en ocasiones anteriores, ha sido señalada por las autoridades como presuntamente vinculada a actividades de narcotráfico mientras navegaba en aguas del Pacífico oriental.

Estados Unidos bombardeó lancha que se desplazaba por el Pacífico oriental dejando tres personas muertas: “Ataque cinético letal”

Así lo ha anunciado el Comando Sur (SOUTHCOM) de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que ha señalado en una publicación en redes sociales que “la información de inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental” y que “participaba en operaciones de narcotráfico”.

La lancha atacada “se dedicaba a operaciones de tráfico de estupefacientes”, escribió este miércoles en X el mando militar estadounidense para América Latina y el Caribe (Southcom).

On June 3, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/wCHvnSJf3O — U.S. Southern Command (@Southcom) June 4, 2026

De este modo, han perdido la vida dos hombres, a los cuales el órgano castrense ha descrito como “narcoterroristas”, quienes supuestamente tripulaban la embarcación “operada por organizaciones terroristas designadas”.

En ese contexto, el Comando Sur no ha reportado víctimas entre sus uniformados.

Un video en blanco y negro que acompaña el mensaje muestra la pequeña embarcación en alta mar antes de una gran explosión.

El video del ataque fue publicado en redes sociales Foto: X/@Southcom

Esta acción militar llevada a cabo por la fuerza operativa ‘Lanza del Sur’, bajo las órdenes del comandante del SOUTHCOM, el general Francis Donovan, eleva a al menos 204 personas el número de víctimas mortales derivadas de las operaciones antidroga que lidera el Comando Sur contra los cárteles de la droga que Estados Unidos ha designado como “organizaciones terroristas”.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado este tipo de actuaciones al considerar que Washington estaría incurriendo en asesinatos extrajudiciales, sin que la Casa Blanca haya presentado “ni una prueba” de que las víctimas hayan cometido delitos ni identificado a los fallecidos, como ha advertido la ONG Amnistía Internacional.

El Southcom anunció en X la muerte el sábado pasado de tres hombres presentados como narcotraficantes, también durante un ataque en el Pacífico oriental.

Estados Unidos sigue atacando embarcaciones cargadas con droga en el Pacífico y el Caribe Foto: X/@Southcom

Según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, las fuerzas armadas estadounidenses utilizan diversas fuentes de inteligencia y criterios antes de decidir si atacan presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.

“Le puedo decir que los criterios para atacar no se limitan a una sola fuente. Básicamente, hay varios chequeos, son múltiples”, declaró Rubio durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.