Capturan a exfuncionaria del Ejército de EE. UU. por revelar información clasificada

Una exfuncionaria del Ejército de Estados Unidos fue acusada por un gran jurado federal de presuntamente revelar información clasificada a un periodista, según informó el Departamento de Justicia.

Courtney Williams, de 40 años, fue arrestada por agentes del FBI el martes 7 de abril. El Departamento de Justicia no dijo quién es el periodista al que Williams presuntamente entregó la información.

🇺🇸 The person arrested for leaking classified info is a female Delta Force veteran who was exposing sexual harassment...



Courtney Williams, a former U.S. Army Special Operations Command veteran who spent eight years with Delta Force, was charged with transmitting classified… https://t.co/2Ge122EAPH pic.twitter.com/ycOyN7IyW1 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) April 8, 2026

Medios estadounidenses identificaron al comunicador como Seth Harp, autor del libro “El cartel de Fuerte Bragg: narcotráfico y asesinato en las Fuerzas Especiales”, publicado en 2025.

Entre 2022 y 2025, Williams se habría comunicado en numerosas oportunidades por teléfono y mensaje de texto con el periodista y fue mencionada por su nombre en el libro.

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“Courtney Williams hizo un juramento para proteger los secretos de nuestra nación como empleada apoyando a una unidad militar especial”, dijo en un comunicado Roman Rozhavsky, director adjunto de la División de Contrainteligencia y Espionaje del FBI.

El libro detalla experiencias de acoso sexual y discriminación que sufrió Williams cuando trabajó en el Fuerte Bragg, según WRAL TV.

🚨🚨 FBI and our partners have arrested a former SOCOM employee, who supported our top-level military warfighters, for allegedly transmitting classified information to a member of the media.



Outstanding work by @FBICharlotte and the FBI Counterintelligence & Espionage Division… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) April 8, 2026

El Departamento de Justicia dijo que, después de la publicación del libro, Williams envió mensajes al autor en los que dijo que estaba “preocupada por la cantidad de información clasificada divulgada”.

En enero pasado, el FBI allanó el domicilio de una periodista del Washington Post en el marco de una investigación sobre filtraciones de información relacionadas con la seguridad nacional.

Un juez impidió que funcionarios del gobierno registraran los dispositivos electrónicos incautados.

WHO IS COURTNEY WILLIAMS? 🪖



The retired Army veteran at the center of the latest DOJ firestorm. Here’s the breakdown:



A 40-year-old former intelligence support member for the elite Delta Force (SMU) with Top Secret clearance.



Arrested for leaking "SECRET" military tactics… https://t.co/w8W6kLqUTx pic.twitter.com/czeZklLu7a — @World_Insights (@Nowthis_X_media) April 8, 2026

Según lo expuesto en la denuncia, Williams prestó servicios al Ejército entre los años 2010 y 2016, tras haber trabajado previamente como contratista y haberse incorporado a la institución. Durante ese periodo, contaba con una autorización de seguridad de nivel alto secreto.

Posteriormente, en 2016, presentó su dimisión, luego de que los investigadores señalaran que se le había retirado el acceso a información clasificada como consecuencia de una investigación interna llevada a cabo entre 2015 y 2016.

Se le acusa de un cargo de comunicación o transmisión ilegal de información de defensa nacional, delito que se castiga con hasta 10 años de prisión en caso de ser declarada culpable.

La funcionaria habría revelado información importante sobre operaciones militares Foto: AFP

Los registros judiciales indican que fue arrestada el martes y se ordenó su detención preventiva en la cárcel antes de una audiencia preliminar el 13 de abril, según CBS News.