Piratas informáticos proiraníes divulgan documentos e imágenes privadas del director del FBI

Un grupo de piratas informáticos proiraníes comenzaron a divulgar un archivo de documentos e imágenes privadas del director de la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos, Kash Patel, en una filtración verificada por fuentes oficiales del Departamento de Justicia a Fox News, aunque no han querido precisar si las fotos que han comenzado a circular por Internet son auténticas.

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“Hoy, una vez más, el mundo ha sido testigo del colapso de las supuestas leyendas de la seguridad estadounidense”, hace saber el grupo Handala Hack en su nueva página web.

El anuncio se hace una semana después de que el Departamento de Justicia anunciara la confiscación de al menos dos dominios web relacionados con el grupo como parte de una operación para “desmantelar programas de ciberataques y represión transnacional”, así como “operaciones psicológicas” que ha atribuido a la inteligencia iraní.

The Iranian state-backed “Handala Hack Team” is claiming to have breached FBI Director Kash Patel’s personal email, posting an apparent resume and several old photos of Patel. pic.twitter.com/PHwkBrw88z — OSINTdefender (@sentdefender) March 27, 2026

En represalia, Handala ha decidido “responder al ridículo espectáculo” ofrecido por el FBI al apropiarse de los dominios y anunciar recompensas por los integrantes de este grupo con un pirateo que “ha quedado grabado para siempre en el recuerdo”.

“Los supuestos sistemas ‘impenetrables’ del FBI fueron doblegados en cuestión de horas por nuestro equipo. Toda la información personal y confidencial de Kash Patel, incluyendo correos electrónicos, conversaciones, documentos e incluso archivos clasificados, está ahora disponible para su descarga pública”, ha indicado la organización.

“El FBI es solo un nombre, y detrás de este nombre no hay seguridad real. Si su director puede ser sobornado con tanta facilidad, ¿qué espera de sus empleados de menor rango?”, se pregunta el grupo al final del comunicado.

Piratas han publicado fotos personales y un documento del actual director del FBI, Kash Patel Foto: X/DarkWebInformer

Un funcionario del Departamento de Justicia confirmó que la cuenta de correo electrónico de Patel había sido pirateada y afirmó que el material publicado en línea parecía auténtico.

El FBI no respondió a la solicitud de comentarios. Los piratas informáticos no respondieron a los mensajes, según Reuters.

Handala, que se presenta como un grupo de hackers justicieros pro-palestinos, es considerado por investigadores occidentales como una de las varias identidades utilizadas por las unidades de ciberinteligencia del gobierno iraní.

Recientemente, Handala reivindicó el hackeo de Stryker (SYK.N), proveedor de dispositivos y servicios médicos con sede en Michigan, y el 11 de marzo, anunciaron que habían eliminado una enorme cantidad de datos de la empresa.

ARCHIVO - Kash Patel habla en un mitin en Minden, Nevada, el 8 de octubre de 2022. (Foto AP/José Luis Villegas, Archivo) Foto: AP