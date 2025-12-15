Suscribirse

Estados Unidos

FBI frustra atentados planeados para vísperas de Año Nuevo en el sur de California, Estados Unidos

Autoridades federales arrestan a varios sospechosos de un grupo extremista propalestino, antes de que ejecutaran atentados en Los Ángeles y en el condado de Orange.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 5:51 p. m.
El FBI detiene a 4 presuntos miembros de un grupo radical propalestino acusado de planear atentados en la víspera de Año Nuevo.
El FBI, en cabeza de su director, Kash Patel, detiene a cuatro presuntos miembros de un grupo radical propalestino acusado de planear atentados en la víspera de Año Nuevo. | Foto: Captura de pantalla X @FBIDirectorKash

El FBI logró frustrar un plan de ataques con explosivos coordinados que se iba a ejecutar durante la víspera del Año Nuevo en el sur de California.

Cuatro personas fueron detenidas, mientras un quinto implicado fue arrestado en Nueva Orleans, evitando así un potencial desastre en varias zonas urbanas.

Detenciones claves y perfil del grupo extremista

En una operación que destacó la capacidad de anticipación de la inteligencia estadounidense, el FBI anunció la detención de cuatro personas en Lucerne Valley, California, implicadas en un complot para detonar bombas en Los Ángeles y el condado de Orange durante Nochevieja.

Según lo que ha registrado la Agencia Reuters, los acusados, Audrey Illeene Carroll, Zachary Aaron Page, Dante Gaffield y Tina Lai, enfrentarán cargos por conspiración y posesión de dispositivos destructivos no registrados.

Un quinto sospechoso fue arrestado en Nueva Orleans, relacionado con planes de ataque del mismo grupo extremista.

El grupo fue identificado por las autoridades como parte de un movimiento extremista de izquierda propalestino, antigubernamental y anticapitalista, conocido como Turtle Island Liberation Front (Frente de Liberación de Isla Tortuga).

Según los fiscales, los sospechosos también expresaron hostilidad hacia agentes y vehículos de ICE, quienes estaban entre los posibles objetivos del ataque.

Prevención y alcance de la operación federal

La evidencia obtenida por el FBI incluye un documento titulado Operation Midnight Sun, en el que se detallaba la estrategia para fabricar explosivos y ejecutar los ataques.

Los sospechosos habrían viajado al desierto de Mojave para construir y probar dispositivos explosivos improvisados (IED), pero la intervención federal evitó que los artefactos fueran funcionales.

El director del FBI, Kash Patel, y la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, destacaron que la operación impidió un “complot terrorista masivo” que podría haber causado graves daños y víctimas.

Las autoridades subrayan que este caso evidencia la eficacia de la prevención temprana frente a amenazas extremistas internas, en un contexto en que el terrorismo doméstico sigue siendo un riesgo relevante en Estados Unidos.

Contexto: Fraude colosal en Minnesota: el FBI destapa millonario robo que dejó sin alimentos a miles de niños

Además, en los últimos años se ha observado un notable incremento en las investigaciones relacionadas con terrorismo doméstico, reflejo de la amplia gama de motivaciones ideológicas y políticas que pueden conducir a violencia organizada o planificada.

Lo anterior ha llevado a las agencias federales a priorizar la identificación temprana de amenazas para evitar situaciones de violencia masiva o ataques coordinados en zonas urbanas densamente pobladas, de acuerdo con lo que informa la United States Government Accountability Office.

Estados UnidosFBIAtentadosArrestos

