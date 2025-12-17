Estados Unidos

Nueva renuncia directiva en el FBI: una ficha clave para el gobierno Trump dejará su puesto en enero, ¿consecuencia del caso Epstein?

Fuentes de Bloomberg afirman diferencias del directivo por la investigación de Jeffrey Epstein.

Camilo Eduardo Velásquez

18 de diciembre de 2025, 1:08 a. m.
En una red social se anunció la renuncia para enero de 2026.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Estados Unidos se encarga de las principales averiguaciones del país, el caso de Jeffrey Epstein no es la excepción y, según fuentes aliadas del medio Bloomberg, la directriz saliente tuvo tensiones con la fiscal general y altos funcionarios del gobierno Trump.

Revelan inéditas fotos de Jeffrey Epstein: Donald Trump, Bill Clinton, Woody Allen, Bill Gates y el príncipe Andrés involucrados

Desde su cuenta oficial de X, Dan Bongino anunció la renuncia a su puesto de subdirector en el FBI. Bongino expresó sus agradecimientos al presidente, la fiscal general, Pam Bondi, el director de la agencia investigativa, Kash Patel, y al pueblo norteamericano.

El subdirector del FBI, Dan Bongino, renunció a su cargo
La subdirección de Dan Bongino tendrá fin en enero de 2026, según lo anunció el funcionario. NBC News afirmó en julio de 2025 que Bongino consideró renunciar a causa de la decisión de la agencia y el Departamento de Justicia, en la que negaban la acusación a cualquier otra persona diferente al fallecido Jeffrey Epstein, en la investigación sobre el delincuente sexual.

No obstante, fuentes del prestigioso periódico The New York Times afirman que el caso de Jeffrey Epstein no fue la razón de su renuncia, ya que se iría motivado por su carrera mediática; así también lo insinuó el presidente, Donald Trump.

Reacción de Trump

Donald Trump, en su derecho de máxima autoridad de Estados Unidos, nombró al subdirector en febrero. El miércoles 17 de diciembre de 2025, el periodista le preguntó al mandatario acerca de la salida del funcionario, a lo que le dio confirmación señalando: “Dan hizo un gran trabajo. Creo que quiere volver a su programa”.

Bongino ejercía un rol de comentarista y pódcast conservador, antes de asumir su cargo en el FBI. Es ese el programa al que hace referencia el presidente de Estados Unidos.

Las elecciones legislativas de 2026 en Estados Unidos parecen ser un factor influyente para seguir su carrera como podcaster, alineado al movimiento Maga (eslogan popularizado en la campaña de Trump) en los canales digitales.

¿Habrá más salidas claves en el FBI?

La salida del subdirector se anticipaba cuando medios afirmaban que ya se empezó a despejar su oficina y se empezaron a enviar algunas de sus pertenencias a Florida, ciudad en la que vive Bongino.

Cuando se le preguntó al presidente Donald Trump sobre el director actual del FBI, exaltó su trabajo y no dio pistas de una salida en los próximos días, a pesar de haber recibido algunas críticas, tras saberse que el funcionario había asignado efectivos de seguridad a su novia durante un evento.

Kash Patel es el Nuevo Director del FBI: Un Cambio de Rumbo Controversial
Kash Patel es el Nuevo Director del FBI. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos afirmó estar tranquilo con el trabajo que hasta ahora realiza Kash Patel, cuando se le preguntó en medio de un vuelo. Los resultados del director no han dado oportunidad para que sea criticado.

FBI frustra atentados planeados para vísperas de Año Nuevo en el sur de California, Estados Unidos

