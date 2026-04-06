Trump amenaza con meter preso a periodista, tras filtrar información sobre militar desaparecido en Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este lunes, 6 de abril, que meterá en la cárcel al periodista que publicó que había un militar estadounidense desaparecido en Irán tras el derribo el viernes de un caza F-15, si no revela quién le filtró la información.

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“Alguien filtró algo y espero que encontremos la fuente que dijo que había un desaparecido (...)”, comenzó diciendo Trump.

“Vamos a ir al medio de comunicación y le vamos a decir: ‘seguridad nacional: o hablas o a la cárcel’”, aseveró el mandatario durante una rueda de prensa sobre las operaciones de rescate de los dos militares desarrolladas durante el fin de semana.

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TRUMP amenaza con cárcel a periodistas si no revelan la fuente de la filtración sobre el oficial rescatado en Irán.



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"Seguridad nacional: o lo entregan o van a la cárcel", sentenció el mandatario, afirmando que la noticia puso la misión en "gran… pic.twitter.com/O2gp1LXNln — News Day Mundo (@NewsDayMundo) April 6, 2026

“Sabemos de quién estamos hablando y ustedes saben de quién estamos hablando”, dijo Trump, en referencia a la publicación el domingo de varias noticias que informaban del militar desaparecido citando “una fuente familiarizada con algunos de los detalles operativos”.

La persona que escribió la nota “irá a la cárcel si no lo dice y no vamos a tardar mucho”, aseveró el inquilino de la Casa Blanca.

Trump ha argumentado que esta publicación “puso esta misión en gran peligro”.

“Pusieron a ese hombre en un gran peligro y también pusieron en peligro a los cientos de personas que entraron para buscarlo porque todo el mundo sabía que íbamos”, aseguró.

El piloto desapareció tras un ataque iraní. Foto: Getty Images / guvendemir

Tras la publicación de la noticia, “el país entero sabía que había un piloto en algún sitio”.

“De repente sabían que había alguien allí y vieron todos esos aviones entrando... Fue una operación muy difícil porque la fuente filtró que teníamos a uno, que habíamos rescatado a uno, pero que había otro ahí fuera que estábamos intentando recuperar”, dijo.

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Tras ello, recuerda Trump, Irán ofreció “una gran recompensa” para quien capturase al piloto.

“Así que además de un ejército hostil, muy capaz, muy bueno y muy malvado, teníamos a millones de personas intentando conseguir la recompensa”, dijo Trump. “Tenemos que encontrar a la fuente porque es una mala persona”, concluyó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Getty Images

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) llevó a cabo una “operación de desinformación” para sembrar confusión durante la operación de rescate de dos pilotos estadounidenses en Irán, según declaró el director de la institución.

“Además de los medios humanos y técnicos movilizados por el presidente para localizar a nuestros aviadores, la CIA llevó a cabo una operación de desinformación destinada a sembrar confusión entre los iraníes que los perseguían sin descanso”, declaró John Ratcliff durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, junto a Donald Trump y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Con información de Europa Press*