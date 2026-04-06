Estados Unidos e Israel dieron de baja al jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria de Irán

Las autoridades de Irán confirmaron este lunes la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria del país, Majid Jademi, en un ataque liderado por Estados Unidos e Israel en el marco de la ofensiva lanzada a finales de febrero y que se ha saldado ya con más de 2.000 muertos en el conflicto contra el régimen islámico del país asiático.

“Jademi ha alcanzado la gracia del martirio en un ataque criminal terrorista del enemigo estadounidense-sionista durante la madrugada de hoy”, indicó la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la cadena de televisión iraní IRIB en directa acusación contra los gobiernos de Washington y Tel Aviv por el ataque.

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Así mismo, las autoridades han descrito las acciones del funcionario del régimen como “grandiosas” y “ejemplares” tras casi medio siglo de “servicio al país”, al tiempo que han señalado que su papel “servirá de guía para la comunidad de Inteligencia iraní”, dice el comunicado dado a conocer este lunes por los miembros del gobierno de Irán a través de su canal de Telegram.

El ataque fue en conjunto entre Israel y Estados Unidos. Foto: GETTY

“Durante casi medio siglo de defensa honesta y valiente de la revolución, el distinguido general ha realizado contribuciones importantes, duraderas e instructivas en los campos de la Inteligencia y la seguridad, que pueden servir de guía para la comunidad de inteligencia del país durante muchos años, especialmente a la hora de enfrentarse a enemigos extranjeros a nivel estratégico y a sus siniestros y malvados planes para infiltrarse y desestabilizar la seguridad y la paz de Irán”, se aseguró en el comunicado.

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Jademi había sido nombrado jefe de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025. Su predecesor fue Mohamad Kazemi, uno de los altos cargos militares eliminados durante la guerra de doce días lanzada también por Estados Unidos e Israel contra Irán y que tuvo lugar a mediados del año pasado en otra ofensiva contra el régimen.

Irán, por su parte, amenazó a Estados Unidos si bombardeaba instalaciones civiles. Foto: Getty Images

Hasta la fecha, las autoridades iraníes sitúan en 2.076 los muertos por la ofensiva, de los cuales 216 son menores de edad. Por su parte, la Media Luna Roja iraní informó que los bombardeos han destruido o dañado más de 100.000 edificios civiles, casi 40.000 de ellos en Teherán, la capital. Además, han sido alcanzadas unas 600 escuelas y casi 300 centros de salud en las cuatro semanas de bombardeos.

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Así mismo, Irán lanzó el lunes nuevos ataques contra Israel y los países del Golfo y advirtió de represalias “devastadoras” si el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple su amenaza de destruir infraestructuras civiles.

*Con información de Europa Press.