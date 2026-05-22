Ejército de EE. UU. se moviliza en Puerto Rico en medio de tensiones con Cuba: recuerdan misma operación antes de captura de Maduro

Las operaciones militares dirigidas desde el Fuerte Buchanan siguen haciendo uso de los puertos y aeropuertos de Puerto Rico para el traslado de tropas, vehículos tácticos y equipo pesado, como parte de los ejercicios y compromisos de alistamiento militar de Estados Unidos.

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El Ejército de Estados Unidos confirmó que continúa utilizando de manera estratégica los aeropuertos y puertos de Puerto Rico para el traslado de tropas, vehículos militares y equipo pesado.

Estas operaciones se desarrollan en medio del rechazo expresado por Donald Trump ante la posibilidad de ejecutar acciones militares en Cuba.

El ejército aumento su movilización en Puerto Rico. Foto: X/@101stAASLTDIV

En fechas recientes, unidades permanentes de logística y transporte destacadas en el Fuerte Buchanan llevaron a cabo maniobras marítimas, aéreas y terrestres para movilizar equipo militar perteneciente a la Compañía de Ingenieros 756 de la Reserva del Ejército a través del puerto de Ponce.

De igual forma, efectivos militares fueron desplazados mediante el aeropuerto Luis Muñoz Marín como parte de las operaciones de despliegue y preparación operacional.

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Estas actividades estuvieron bajo la coordinación del Batallón de Transportación 841, una unidad activa adscrita al Comando de Transportación del Ejército de Estados Unidos, la cual mantiene presencia continua en Puerto Rico mediante un destacamento en el Fuerte Buchanan.

Además, esta unidad actúa como administrador principal de los puertos marítimos encargados de manejar la carga militar del Departamento de Guerra que circula por la costa este de Estados Unidos y la jurisdicción del Comando Sur.

El traslado de aviones de combate estadounidenses a esta zona periférica estuvo vinculado al aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

“Estas operaciones demuestran el papel de Fort Buchanan como facilitador de la preparación operativa y plataforma logística estratégica que apoya las operaciones de movilidad militar en toda la región”, declaró el coronel John D. Samples, comandante de Fort Buchanan.

“La presencia permanente de capacidades logísticas en servicio activo en la base del Ejército en el Caribe fortalece nuestra capacidad para mantener la preparación de las fuerzas cuando y donde sea necesario”, dijo Buchanan.

Fort Buchanan brinda apoyo a aproximadamente 15.000 miembros de las fuerzas armadas, incluyendo personal en servicio activo, reservistas, miembros de la Guardia Nacional de Puerto Rico, la Reserva del Cuerpo de Marines y la Reserva de la Armada.

La misión de la base es mejorar la preparación y permitir el despliegue de personal militar en cualquier momento y lugar.

El despliegue en Puerto Rico incluye decenas de militares y equipo de combate. Foto: Tomada de Reuters

Según los reportes publicados, los ejercicios y movilizaciones militares en Puerto Rico comenzaron a intensificarse desde agosto y septiembre de 2025, mientras que la captura de Nicolás Maduro habría ocurrido el 3 de enero de 2026.

Si se toma como referencia el gran desembarco militar reportado en Ponce el 7 de diciembre de 2025, quiere decir que ocurrió aproximadamente 27 días antes de la captura de Maduro.