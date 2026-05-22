“Cuba no está sola”: Comunes sale a respaldar a la isla ante las “acciones hostiles” de Estados Unidos

El partido Comunes rechazó las acciones de Estados Unidos frente a Cuba. El partido político, creado tras la desmovilización de las FARC en el proceso de paz, asegura que la solidaridad con la isla “también es una defensa de la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y el respeto al Derecho Internacional”.

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“La bancada del Congreso en Colombia del Partido Político Comunes rechaza de manera categórica las nuevas acciones hostiles del gobierno de los Estados Unidos contra la República de Cuba, particularmente la reciente acusación presentada contra el compañero Raúl Castro, en lo que constituye un nuevo intento por justificar y legalizar, bajo sus propios términos, tramposos y leguleyos, una agresión política permanente contra el pueblo cubano y su gobierno legítimo”.

“Estas acciones evidencian el desespero de los sectores de poder estadounidenses por entregar resultados a la derecha internacional y a la industria de la guerra, recurriendo nuevamente a prácticas de persecución, bloqueo, hostigamiento y criminalización contra un pueblo que históricamente ha defendido su soberanía y su derecho a construir su propio destino”, agregaron.

Comunes asegura que la ofensiva no puede entenderse únicamente como una agresión contra Cuba, sino contra toda América Latina, “el principio de autodeterminación de los pueblos y contra el derecho soberano de las naciones a decidir libremente su camino político, económico y social sin injerencias externas”. El partido pide la solidaridad del continente con la isla.

Estados Unidos imputa a Raúl Castro

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, advirtió este jueves que Washington estaba muy enfocado en cambiar el sistema comunista de Cuba, horas después de que la acusación formal presentada en Estados Unidos contra el expresidente Raúl Castro causara consternación en la isla.

El secretario de Estado Marco Rubio habla con la prensa antes de abordar su avión en la base de la Reserva Aérea de Homestead, el jueves 21 de mayo de 2026. Foto: Julia Demaree Nikhinson/Pool AP

El ejército estadounidense anunció que el portaviones “USS Nimitz” y sus buques de escolta habían ingresado al Caribe, aunque el presidente Donald Trump descartó que su despliegue tuviera como objetivo intimidar a Cuba. Rubio, cubanoestadounidense y acérrimo opositor del gobierno de La Habana, describió la isla, ubicada a unos 145 kilómetros de Florida, como un “Estado fallido” envuelto en una grave crisis económica.

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“Su sistema económico no funciona. Está roto, y no se puede arreglar con el sistema político actual que está en vigor”, dijo el secretario de Estado a periodistas en Miami. “No van a lograr que nos rindamos ni a ganar tiempo. Somos muy serios. Estamos muy enfocados”, agregó.

Rubio señaló que Estados Unidos prefería “siempre una solución diplomática”, pero advirtió que Trump tenía otras opciones ante Cuba, que “siempre ha representado una amenaza para la seguridad nacional”. El secretario de Estado también indicó que Cuba había aceptado en principio una oferta estadounidense de 100 millones de dólares en ayuda a cambio de reformas.

El presidente cubano Raúl Castro (C) saluda aplaudiendo a su llegada al Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso para escuchar un discurso del presidente estadounidense Barack Obama en el histórico barrio de La Habana Vieja, el 22 de marzo de 2016 en La Habana, Cuba. Foto: Getty Images

Añadió, sin embargo, que aún no era seguro que Washington aceptara las condiciones de La Habana, ya que Estados Unidos insiste en no colaborar con GAESA, la empresa controlada por los militares que domina la economía de la isla. A principios de este mes, Washington impuso sanciones a GAESA.

Rubio afirmó el jueves que la hermana de la presidenta ejecutiva de GAESA, Adys Lastres Morera, residente en Florida, había sido detenida y estaba bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. En una publicación en X, dijo que ella había estado “gestionando activos inmobiliarios... al mismo tiempo que ayudaba al régimen comunista de La Habana”. Y que el departamento de Estado le revocó el estatus de residente permanente.

Los cargos contra Raúl Castro -que a sus 94 años sigue siendo influyente en la política cubana- suponen otra vuelta de tuerca en la campaña de presión de Washington sobre la isla, sometida a un embargo desde 1962 y ahora devastada por una crisis económica y energética. El hermano menor de Fidel Castro fue acusado por el derribo de dos avionetas de un grupo anticastrista en el que murieron cuatro personas en febrero de 1996, cuando él era ministro de Defensa.

Las autoridades cubanas instaron a la ciudadanía a protestar contra la “despreciable” acusación. El periódico oficial Granma pidió a los cubanos que se reúnan ante la embajada de Estados Unidos en La Habana el viernes.

*Con información de AFP