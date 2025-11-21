“Debemos prepararnos para la guerra”: Ejército de EE. UU. publica misterioso video en plena escalada de tensiones con Maduro

En las últimas horas, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos publicó un impactante video motivacional del Ejército del país norteamericano, mientras el mismo secretario Pete Hegseth emite un emotivo discurso.

El video cuenta con imágenes de entrenamiento militar y el discurso del alto funcionario del Pentágono, mientras se puede ver a soldados norteamericanos entrenando en campo.

“Para garantizar la paz, debemos prepararnos para la guerra. A partir de este momento, la única misión del recién restaurado Departamento de Guerra es la lucha y prepararse para ganar, de forma implacable e inexorable. No porque queramos más, sino porque amamos la paz para nuestros ciudadanos”, dice Hegseth en el video.

“El Presidente lo repite constantemente: se llama paz a través de la fuerza. Como enseña la historia, solo merecen la paz quienes están dispuestos a librar la guerra para defenderla”, dijo el jefe del Pentágono.

“Si nuestros enemigos nos desafían, serán aplastados. La violencia es una decisión nuestra, del Departamento de Guerra”, concluyó el funcionario del Gobierno Trump.

Entre tanto, la semana pasada, Hegseth confirmó el inicio de la Operación Lanza del Sur, de la que no dio mayores detalles pero coincide con la llegada del Gerald Ford al Caribe.

Soldados norteamericanos hacen ejercicios militares cerca de Venezuela | Foto: X/USARMY

“Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente”, dijo en X Hegseth. “El Hemisferio Occidental es el vecindario de Estados Unidos - y lo protegeremos”.

Maduro está en la mira de Trump desde su primer gobierno. Entonces impuso un embargo petrolero y otra serie de sanciones que persiguieron sin éxito su caída.

Ahora, la estrategia se centra en la acusación por narcotráfico contra el dictador venezolano en Estados Unidos. Trump lo acusa de encabezar un cartel de la droga y ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por su arresto.

Y asegura -sin presentar pruebas- que mucha de la droga que supuestamente cargaban las lanchas bombardeadas provenía de Venezuela.

Trump busca acabar el transporte de narcóticos en el Caribe y el Pacífico | Foto: GETTY Y x/@Southcom

Maduro, por su parte, firmó una ley para defender al país frente al despliegue militar de Estados Unidos, que incluye la creación de “Comandos de Defensa Integral”.

El líder chavista llamó al alistamiento en la Milicia Bolivariana, un cuerpo de las Fuerza Armadas, compuesto por civiles y con una altísima carga ideológica.

También ordenó diversos ejercicios militares con tanques, vehículos anfibios, aviones caza y baterías antiaéreas.