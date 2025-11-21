Maduro se retracta y no hará fiesta de cumpleaños en el Estadio Monumental, tras publicación de exfuncionario de Trump

El pasado jueves, 20 de noviembre, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro aseguró que el próximo 23 de noviembre celebraría su cumpleaños en el Estadio Monumental de Caracas, uno de los más importantes del país.

Maduro había asegurado que iba a hacer un gran concierto para celebrar esta fecha, junto al “pueblo” de Venezuela, en medio de una creciente escalada de tensiones con Estados Unidos tras el despliegue militar en el Caribe.

“El próximo domingo cumplo años y están invitados al Monumental al gran concierto que vamos a dar”, dijo Maduro asegurando que ese día el estadio estaría totalmente lleno.

Nicolás Maduro, dictador venezolano, durante un discurso. | Foto: Colprensa

“Lo vamos a llenar mucho más que Karol G y los que estuvieron el sábado. Vamos a meter más gente que Old School y vamos a gozar más que ellos”, dijo el dictador venezolano.

Sin embargo, en las últimas horas, Maduro se retractó y aseguró que lo que había dicho lo había dicho en forma de broma y que no celebrará su cumpleaños en el reconocido estadio.

“Como a la gente le gusta es un bochinche, todo el mundo se lo creyó (...) tú no te imaginas, Delcy (Rodríguez), la cantidad de mensajes y llamadas que he recibido de artistas venezolanos, de música venezolana, de salsa, de rock, de reguetón, de todas las edades y músicos de otras partes del mundo que me mandaron el mensaje: ‘dígame a qué hora tengo que estar para ir a cantar en el Monumental”, dijo Maduro.

🚨 | Nicolás Maduro recula y ya no hará su cumpleaños en el Estadio Monumental tras el post de Billingslea.



pic.twitter.com/aU87yRwodG — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) November 20, 2025

“Donde quieran pican una tortica a mi nombre y se echan una guarapita y echen una bailadita, así que el Monumental será en todo el país”, expresó el dictador venezolano.

La declaración se hizo viral después de que el El antiguo funcionario encargado de supervisar el Financiamiento al Terrorismo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Marshall S. Billingslea, publicara una foto del Monumental en su cuenta oficial de X.

Después de anunciar que ofrecería un “gran concierto” en el Estadio Monumental de Caracas, Billingslea compartió en su perfil de X una fotografía aérea del recinto, lo cual provocó una fuerte reacción en las redes sociales.

Esta no es la primera vez que Billingslea comenta sobre la situación política de Venezuela en plena escalada de tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, el exfuncionario de Trump aseguró que Nicolás Maduro tiene un búnker bajo la “Rampa 4” del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, con más de cinco niveles y 40 metros de profundidad.