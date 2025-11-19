Nicolás Maduro reveló cómo celebrará su cumpleaños y exfuncionario de Trump respondió con una imagen que se volvió viral

El dictador venezolano, Nicolás Maduro, aseguró que el próximo domingo, 23 de noviembre, celebrará su cumpleaños de una forma muy particular, algo que llamó la atención de los usuarios en las redes sociales.

“El próximo domingo cumplo años. Están invitados al Monumental, al gran concierto que vamos a dar. Vamos a meter más gente que Old School, que Karol G y vamos a gozar más que ellos”, dijo Maduro mientras participaba de un evento público.

El Estadio Monumental de Caracas Simón Bolívar es un moderno estadio de béisbol ubicado en Caracas, Venezuela. Fue inaugurado en 2023 y se considera uno de los recintos deportivos más grandes y avanzados de Latinoamérica.

Chiste del día: Maduro invitó a celebrar su cumpleaños en el Estadio Monumental de Caracas el domingo #23Nov con un concierto



"Vamos a meter más gente que Karol G", dijo el narcodictador al hacer el anuncio del concierto que será un día antes que se concrete el plazo del… pic.twitter.com/JASngIUXz3 — Jessica Vallenilla (@la_katuar) November 20, 2025

El antiguo funcionario encargado de supervisar el Financiamiento al Terrorismo en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos durante la primera administración de Donald Trump, Marshall S. Billingslea, comentó indirectamente el anuncio de Nicolás Maduro.

Tras informar que haría un “gran concierto” en el Estadio Monumental de Caracas, Billingslea publicó en su cuenta de X una imagen aérea del estadio, lo que hizo que estallaran las redes sociales.

Esta no es la primera vez que Billingslea comenta sobre la situación política de Venezuela en plena escalada de tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Maduro, el exfuncionario de Trump aseguró que Nicolás Maduro tiene un búnker bajo la “Rampa 4” del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, con más de cinco niveles y 40 metros de profundidad.

Previamente, también publicó invitaciones y datos detallados de la boda de Yarazetd Padrino Betancourt (hija del ministro Vladimir Padrino López), afirmando que costará 300 mil dólares, lo que generó revuelo en las redes sociales e incluso habría obligado a modificar la logística por parte de los organizadores.

Las publicaciones del exmiembro de gobierno de Trump se han vuelto cada vez más misteriosas, hace algunas semanas, compartió en su cuenta de X una imagen del piloto Bitner Villegas, ex trabajador de Nicolás Maduro.

El contexto de la publicación era bastante político: se producía el día del cumpleaños 48 de Villegas, y Billingslea lo felicitó irónicamente, usando la foto para insinuar una posible deslealtad en el entorno de Maduro.

El anuncio del cumpleaños de Maduro llega en un momento de altas tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, tras el enorme despliegue militar de miembros de la marina estadounidense en costas del mar Caribe.

Mensaje de Marshall S. Billingslea felicitando irónicamente al general Bitner Villegas. | Foto: Captura de pantalla de X