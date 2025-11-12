Exalto cargo de Trump publica misteriosa imagen de Maduro con un as de picas: revelan su significado

Suscribirse

El as de picas, símbolo históricamente asociado con la guerra y la muerte, reaviva la presión sobre el régimen venezolano.

Redacción Mundo
12 de noviembre de 2025, 6:31 p. m.
Marshall Billingslea, junto a carta de as de picas de Nicolás Maduro.
Marshall Billingslea, junto a carta de as de picas de Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images / Captura de pantalla de X

En medio del despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe, Marshall Billingslea, exsubsecretario de Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro, publicó un mensaje en redes sociales que volvió a centrar la atención sobre Venezuela.

La imagen mostraba un as de picas, carta asociada en la simbología militar y el tarot con la guerra y la muerte, con el rostro de Nicolás Maduro recreado mediante inteligencia artificial en el centro.

Aunque a primera vista el mensaje parecía ambiguo, su contexto ha generado interpretaciones más graves. En el tarot, el as de picas representa destrucción y finales abruptos, mientras que en el ámbito bélico su uso tiene connotaciones históricas.

Durante la guerra de Irak, por ejemplo, el ejército estadounidense identificó a Sadam Huseín con el as de picas en una baraja utilizada para localizar a los principales dirigentes del régimen.

Contexto: Ex alto funcionario de Trump destapa escándalo en financiación de campaña de Petro: régimen de Maduro estaría involucrado

Dicha carta se distribuyó entre las tropas estadounidenses como una herramienta visual para identificar y capturar a los líderes del régimen de Huseín después de la invasión de 2003. Otros altos mandos también fueron representados en la baraja, como los otros ases: sus hijos Qusay y Uday Huseín aparecieron como el as de tréboles y el as de corazones, respectivamente.

Carta de Nicolás Maduro en el as de picas
Carta de Nicolás Maduro en el as de picas | Foto: Captura de pantalla de X / @M_S_Billingslea

Además, dentro del tarot, se considera que dicha carta está asociada a la muerte inminente, la guerra, la mala suerte y los desastres. Esto debido a su color negro, así como su forma, que puede relacionarse no solo con las picas usadas por la infantería, sino también con las palas o las escodas, usadas para cavar la tierra, que siempre han sido vistos como símbolos de la muerte.

Contexto: Exfuncionario de Donald Trump revela detalles y ubicación exacta del supuesto búnker secreto de Nicolás Maduro

Billingslea, actualmente investigador del Instituto Hudson, ha sido una de las voces más críticas del Gobierno venezolano. En septiembre, publicó información sobre un supuesto búnker de Maduro preparado ante un eventual ataque, describiendo su distribución y equipamiento.

En otras ocasiones, ha acusado al régimen de mantener vínculos con Hezbolá, organización chiita respaldada por Irán.

Nicolás Maduro busca la supervivencia de su régimen en medio de las tensiones con Estados Unidos y el interés de Donald Trump de combatir los carteles del narcotráfico.
La declaración se da en medio de las tensiones entre Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: aFp / ap

El exfuncionario, que formó parte de la administración Trump, ha sostenido que el dictador venezolano “debería rendir cuentas ante la justicia internacional” y ha anticipado la posible caída del régimen antes de finales de 2025.

Contexto: Piloto personal de Nicolás Maduro fue delatado como supuesto colaborador de Estados Unidos en redes sociales

El mensaje de Billingslea circula en un momento de máxima tensión militar en la región. Ayer, el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, informó la activación de una nueva fase del “Plan Independencia 200”, que implica el despliegue de unidades terrestres, aéreas, navales, fluviales y de misiles para enfrentar lo que Caracas califica como “amenazas imperialistas” de Estados Unidos.

