Mundo
Exalto cargo de Trump publica misteriosa imagen de Maduro con un as de picas: revelan su significado
El as de picas, símbolo históricamente asociado con la guerra y la muerte, reaviva la presión sobre el régimen venezolano.
En medio del despliegue de fuerzas militares de Estados Unidos en el mar Caribe, Marshall Billingslea, exsubsecretario de Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro, publicó un mensaje en redes sociales que volvió a centrar la atención sobre Venezuela.
La imagen mostraba un as de picas, carta asociada en la simbología militar y el tarot con la guerra y la muerte, con el rostro de Nicolás Maduro recreado mediante inteligencia artificial en el centro.
Aunque a primera vista el mensaje parecía ambiguo, su contexto ha generado interpretaciones más graves. En el tarot, el as de picas representa destrucción y finales abruptos, mientras que en el ámbito bélico su uso tiene connotaciones históricas.
Durante la guerra de Irak, por ejemplo, el ejército estadounidense identificó a Sadam Huseín con el as de picas en una baraja utilizada para localizar a los principales dirigentes del régimen.
November 12, 2025
Dicha carta se distribuyó entre las tropas estadounidenses como una herramienta visual para identificar y capturar a los líderes del régimen de Huseín después de la invasión de 2003. Otros altos mandos también fueron representados en la baraja, como los otros ases: sus hijos Qusay y Uday Huseín aparecieron como el as de tréboles y el as de corazones, respectivamente.
Además, dentro del tarot, se considera que dicha carta está asociada a la muerte inminente, la guerra, la mala suerte y los desastres. Esto debido a su color negro, así como su forma, que puede relacionarse no solo con las picas usadas por la infantería, sino también con las palas o las escodas, usadas para cavar la tierra, que siempre han sido vistos como símbolos de la muerte.
Billingslea, actualmente investigador del Instituto Hudson, ha sido una de las voces más críticas del Gobierno venezolano. En septiembre, publicó información sobre un supuesto búnker de Maduro preparado ante un eventual ataque, describiendo su distribución y equipamiento.
En otras ocasiones, ha acusado al régimen de mantener vínculos con Hezbolá, organización chiita respaldada por Irán.
El exfuncionario, que formó parte de la administración Trump, ha sostenido que el dictador venezolano “debería rendir cuentas ante la justicia internacional” y ha anticipado la posible caída del régimen antes de finales de 2025.
El mensaje de Billingslea circula en un momento de máxima tensión militar en la región. Ayer, el ministro de Defensa, Vladímir Padrino López, informó la activación de una nueva fase del “Plan Independencia 200”, que implica el despliegue de unidades terrestres, aéreas, navales, fluviales y de misiles para enfrentar lo que Caracas califica como “amenazas imperialistas” de Estados Unidos.