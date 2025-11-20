Régimen de Maduro lanza fuerte advertencia a María Corina Machado si intenta recibir el Premio Nobel de Paz

El fiscal general del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, Tarek William Saab, dijo el jueves a la AFP que la nobel de la Paz y líder opositora, María Corina Machado será considerada “prófuga” si abandona el país, esto en medio de la especulación sobre la posibilidad de que la líder opositora buscará recibir el galardón a Noruega.

Machado asegura desde la clandestinidad que está en Venezuela, aunque ha expresado su intención de viajar a Noruega para recibir el galardón que se ha convertido en un símbolo para los opositores al régimen chavista liderado por Nicolás Maduro. El Nobel de la Paz se entregará el 10 de diciembre en Oslo. Varios gobernantes latinoamericanos han dicho que acompañarán a Machado ese día.

“Al estar fuera de Venezuela y tener numerosas investigaciones de carácter penal, se considera prófuga”, afirmó el fiscal Tarek William Saab sobre Machado, señalada, según dijo, por “actos de conspiración, instigación al odio, terrorismo”. Saab dijo que Machado es también investigada por su “llamado a invadir a Venezuela” al apoyar el despliegue militar estadounidense en el Caribe, del cual se especula que podría buscar atacar al régimen.

Las declaraciones fueron dadas por el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. | Foto: Getty Images / Marco Bello / Fotógrafo autónomo

Estados Unidos movilizó el mayor portaviones del mundo junto a otros buques de guerra y aviones caza para operaciones contra el narcotráfico, que el dictador, Nicolás Maduro, asegura persiguen su derrocamiento para el regreso de la democracia al país con un gobierno liderado por la oposición encabezado por el presidente electo, Edmundo González y la misma María Corina Machado.

El fiscal dijo además que “más de 100 mercenarios” son procesados por el Ministerio Público venezolano. Los vincula a planes contra Maduro desarrollados por la agencia de inteligencia estadounidense CIA. “Hay decenas de mercenarios de más de 30 nacionalidades, todos esos mercenarios están vinculados a la CIA”, dijo. Las autoridades anunciaron hace un mes el arresto de presuntos colaboradores de la CIA.

María Corina Machado fue galardonada mientras se encuentra en el exilio | Foto: x/@NobelPrize y afp

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha dicho que Maduro tiene los días contados y autorizó operaciones clandestinas de la CIA en Venezuela. La operación antinarcóticos de Estados Unidos dejó hasta ahora más de 80 muertos en una veintena de ataques contra presuntas narcolanchas. Caracas tacha estos bombardeos de “ejecuciones extrajudiciales”.