Régimen de Maduro asegura que capturó a “mercenarios ligados a la CIA” y denunció supuesto plan en su contra

El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela denunció el lunes que desmanteló una supuesta “célula criminal” vinculada a la CIA que buscaba atacar el buque estadounidense atracado en Trinidad y Tobago, para ejercicios militares e incriminar a la dictadura que opera en el país desde hace 12 años.

Según comunicó el canciller Yván Gil, en un comunicado, dijo que informó a Puerto España de esta presunta “operación de falsa bandera”, un día después de que el Gobierno anunciara el arresto de “un grupo mercenarios” vinculados a la agencia de inteligencia estadounidense.

“En nuestro territorio se está desmantelando una célula criminal financiada por la CIA vinculada a esta operación encubierta”, indicó Gil.

Donald Trump aprobó hace días operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela y estudia ataques terrestres, como parte de operaciones contra el narcotráfico en el Caribe, que incluyen bombardeos a 10 presuntas narcolanchas con saldo de 43 muertos. Venezuela, no obstante, insiste en que esas maniobras buscan el derrocamiento de Maduro.

Nicolás Maduro | Foto: Colprensa

El despliegue estadounidense en el Caribe consta de siete buques de guerra, a los que se sumarán los portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo.

Una de esas embarcaciones, el USS Gravely, llegó a Puerto España el sábado y permanecerá ahí hasta el 30 de octubre para ejercicios conjuntos con fuerzas trinitenses. Venezuela tachó de provocación su presencia a pocos kilómetros de su costa oriental.

Gil indicó que “ha informado con claridad al gobierno de Trinidad y Tobago sobre la operación de falsa bandera dirigida por la CIA: atacar un buque militar estadounidense estacionado en dicha isla y luego culpar a Venezuela, para justificar una agresión contra nuestro país”.

Nicolás Maduro volvió a denunciar supuestos planes militares de Donald Trump contra Venezuela. | Foto: GETTY Y x/@Southcom

¿Provocación militar?

El régimen del dictador Nicolás Maduro denunció el domingo una “provocación militar” a propósito del inicio de ejercicios conjuntos entre Estados Unidos y Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela.

Caracas reaccionó a la llegada este domingo del buque de guerra estadounidense USS Gravely a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensifica su presión sobre Maduro.

“Venezuela denuncia provocación militar de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA para provocar una guerra en el Caribe”, indicó un comunicado divulgado por la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

El régimen de Maduro indicó que “no se trata de ejercicios defensivos: se trata de una operación colonial de agresión militar que busca convertir al Caribe en un espacio para la violencia letal y el dominio imperial estadounidense”.