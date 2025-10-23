Donald Trump confirma que atacará por tierra a los carteles de drogas de Venezuela: “Será el siguiente paso”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que “la tierra será el siguiente paso” en su campaña para frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos desde Venezuela, una declaración que representa la señal más clara, hasta ahora, de que planea extender los ataques más allá de los objetivos marítimos en el Caribe y el Pacífico.

Durante un encuentro en la Casa Blanca este jueves, 23 de octubre, Trump instruyó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que informara al Congreso sobre los próximos pasos de su gobierno en la lucha contra las drogas que adelanta desde el pasado mes de agosto.

Aunque el mandatario no precisó cuáles serán los objetivos, ha insinuado que podría ordenar al Ejército estadounidense atacar la infraestructura de los carteles ligados al régimen de Nicolás Maduro en territorio venezolano.

“La tierra será el siguiente paso”, reiteró el mandatario. Luego, dirigiéndose a Hegseth, agregó: “Pete, ve al Congreso y cuéntaselo. ¿Qué van a hacer? ¿Decir: ‘¡Caramba! No queremos detener la entrada de drogas’?”.

Donald Trump aumenta las presiones contra Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Trump también advirtió que “las drogas terrestres son mucho más peligrosas para ellos”, y concluyó: “Va a ser mucho más peligroso. Pronto lo verán. Así es la situación”.

El mandatario fue consultado sobre si consideraba declarar una guerra formal contra los carteles. Su respuesta dejó poco espacio a la ambigüedad: “Creo que simplemente vamos a matar a quienes traen drogas a nuestro país, ¿de acuerdo? [...] Los vamos a matar, ya saben que van a estar muertos”.

Los operativos estadounidenses ya han alcanzado al menos media docena de embarcaciones en el sur del Caribe desde principios de septiembre. Según la administración Trump, todas transportaban drogas hacia Estados Unidos, pero la frecuencia de los ataques y la presencia creciente de fuerzas militares en la zona han despertado sospechas de que Washington podría estar preparando acciones directas dentro del territorio venezolano.

Donald Trump sigue aumentando las presiones contra el régimen de Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Trump, sin embargo, desmintió las versiones de que bombarderos B-1 hubiesen sobrevolado la costa venezolana. “Eso no ocurrió”, dijo en referencia a un reporte de The Wall Street Journal que aseguraba que los aviones volaron cerca de Caracas para aumentar la presión sobre el régimen.

Pese a su negación, la expansión de las operaciones militares parece continuar. El martes, Estados Unidos atacó un presunto barco narcotraficante en el océano Pacífico oriental, extendiendo así su ofensiva más allá del Caribe.