Régimen de Nicolás Maduro está asustado: revelan las paranoicas medidas que han tomado funcionarios venezolanos por miedo

Los movimientos que han llegado desde Estados Unidos estarían generando preocupación al interior de la dictadura.

Redacción Semana
18 de octubre de 2025, 11:58 p. m.
Nicolás Maduro arremetió contra Estados Unidos y sus propios seguidores
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. | Foto: Getty Images via AFP

El mundo entero continúa siguiendo con total hermetismo la situación entre Estados Unidos y Venezuela. Donald Trump, al parecer, está decidido a sacar a Nicolás Maduro del poder y poco a poco se ha ido acercando, como por ejemplo los bombardeos a embarcaciones que tendrían droga del Cartel de los Soles.

El chavismo parece que tiene muy en claro que en algún momento se puede dar una ofensiva por parte de los norteamericanos, por lo que los principales funcionarios del régimen ya estarían tomando algunas medidas que dejan en evidencia la paranoia que hay ante lo que pueda suceder en los próximos meses.

El Financial Times, uno de los periódicos más prestigiosos del mundo, reveló algunas de las acciones que estas cabezas de la dictadura ya estarían empezando a utilizar.

Nicolás Maduro, habla durante una marcha para conmemorar el "Día de la Resistencia Indígena" en Caracas el 12 de octubre de 2025.
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. | Foto: AFP

Algunas personas cercanas al régimen aseguraron al diario que figuras importantes del régimen han cambiado sus teléfonos celulares, cada noche duermen en lugares diferentes y hasta habrían reemplazado a sus guardaespaldas cubanos por otros de la misma isla.

Un general venezolano que está activo aseguró: “El protocolo de seguridad dicta que los funcionarios se muevan constantemente entre diferentes sitios”. Al parecer, las altas cabezas se desplazaban entre Caracas y las ciudades de Valencia y Maracay.

Contexto: La historia secreta de las ‘narcolanchas’ bombardeadas por Donald Trump en el Caribe: SEMANA revela de dónde salen y a quiénes pertenecen los cargamentos de cocaína

Además, el Financial Times citó a fuentes de las fuerzas de seguridad venezolanas que están hablando de una “caza de brujas” por miedo a posibles infiltrados en sus filas, por lo que los protocolos habrían aumentado.

“Acusan a cualquiera de traidor. (...) Nos espían, vigilan lo que decimos en los pasillos y en internet”, comentó un policía citado por el periódico.

Todo esto, al parecer, está siendo generado por las operaciones y las especulaciones que llegan desde la Casa Blanca sobre un supuesto plan para sacar a Maduro del poder y volver a llevar la democracia al país latinoamericano.

El líder del gobierno de Venezuela, Nicolas Maduro, tomará medidas para contrarrestrar a Trump.(Photo by Federico PARRA / AFP)
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. | Foto: AFP

Sumado a esta información, en los últimos días se conoció de una supuesta negociación que estaría intentando llevar a cabo la dictadura para seguir en el poder, aunque dejando a Nicolás Maduro de lado.

Supuestamente, la vicepresidenta Delcy Rodríguez intentó hablar con Washington para que ella se quedara como máxima cabeza y, de esta forma, se diera la salida del actual máximo líder del Gobierno de Venezuela.

Contexto: Revelan que Trump desplegó helicópteros de combate cerca de Venezuela, mientras que el propio régimen ofreció la salida de Maduro

Sin embargo, poco después de que esto saliera a la luz, la propia Rodríguez negó que fuera cierto y aclaró que sigue comprometida con el chavismo. “No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña”, dijo.

No obstante, Donald Trump afirmó que desde Venezuela le han ofrecido varias cosas. “(Maduro) ha ofrecido de todo. ¿Sabe por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos", expresó.

Por el momento, el magnate ha dejado en claro que no se echará para atrás y seguirá con su arremetida para intentar acabar con el Cartel de los Soles que es dirigido por el presidente venezolano.

Mientras que las informaciones van y vienen, el mundo entero sigue expectante por lo que pueda pasar en el Mar Caribe y las decisiones que se tomen desde la Casa Blanca.

Nicolás MaduroVenezuela

Noticias Destacadas

