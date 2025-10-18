Trump revela video del bombardeo a submarino con droga y confirma que un sobreviviente es colombiano: dice lo que pasará con él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló un video y entregó nueva información sobre el más reciente bombardeo que sus tropas llevaron a cabo en contra de una embarcación que transportaba droga en el mar Caribe.

A través de su cuenta de Truth Social, el mandatario estadounidense confirmó que en el ataque sobrevivieron dos personas, una de ellas es colombiana.

“Fue un gran honor para mí destruir un gran submarino narcotraficante que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico“, informó el inquilino de la Casa Blanca.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: AP

Trump aseguró que, de acuerdo con la inteligencia estadounidense, este buque llevaba principalmente fentanilo, una droga que poco a poco se ha ido esparciendo en el mundo, especialmente en la nación norteamericana. Además, también transportaba otros narcóticos.

En la embarcación, según el presidente, viajaban cuatro personas, de las cuales dos murieron y otras dos sobrevivieron. Sobre estas últimas, indicó que se trata de un colombiano y un ecuatoriano.

“Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento”, señaló.

El magnate sostuvo que si este submarino hubiera cumplido su objetivo y llegado a tierra estadounidense, serían cerca de 25.000 personas las que habrían muerto por cuenta del consumo de esta droga y la guerra que se desata por la misma.

En el mensaje, además, confirmó que en medio de la operación ningún miembro de las fuerzas de su país resultó herido.

🇺🇸 | Trump muestra ataque a un "submarino narco". El submarino navegaba rumbo a EE.UU. siguiendo una ruta de narcotráfico "bien conocida", detalló.

pic.twitter.com/UDhO9GjX9h — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 18, 2025

Por último, reafirmó que seguirá con la ofensiva contra este tipo de embarcaciones y combatiendo el narcotráfico, uno de los principales problemas que hay en esa nación.

“Bajo mi supervisión, Estados Unidos no tolerará a narcoterroristas que trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar”, cerró.

Con este último ataque que ocurrió el jueves, ya han muerto por lo menos 28 personas por este tipo de acciones militares que llegan desde Washington, una decisión que ha sido muy cuestionada por varios frentes.

De hecho, el propio presidente Gustavo Petro ha sentado su voz de protesta ante estos operativos, argumentando que no se puede tener un conocimiento exacto sobre cuál es la mercancía que llevan estas embarcaciones.

“Ahora tenemos misiles sobre pescadores donde Colombia tiene su mar. Sobre narcotraficantes no diría, porque los narcotraficantes viven en ciudades de lujo, no en las lanchas de pescadores del mar Caribe”, expresó el mandatario colombiano en la más reciente alocución de este viernes.

Por ello, le envió un mensaje directo a Trump en el que le pidió “contener su codicia petrolera, pensar en la humanidad, pensar en la eficacia de una América grande”.