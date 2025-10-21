El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes 21 de octubre una rueda de prensa en la que abordó diferentes temas relacionados con la situación actual del país y algunas de sus próximas decisiones.

A las afueras de la Casa Blanca, el mandatario de 79 años indicó que su nación, la cual ya ha librado ocho guerras, podría formar parte de una novena.

Cuando el presidente habló de las ocho batallas, se refería a las siguientes:

Camboya y Tailandia

Kosovo y Serbia

República Democrática del Congo y Ruanda

Pakistán e India

Israel e Irán

Egipto y Etiopía

Armenia y Azerbaiyán

Israel y Hamás.

Estas corresponden a una imagen compartida en redes sociales por diferentes cuentas oficiales en X, entre ellas la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Cabe aclarar que las guerras mencionadas no coinciden con hechos históricos ni con comunicados oficiales del Departamento de Estado, por lo que se trata de contenido propagandístico sin verificación oficial.

En esa línea, no se sabe con exactitud a qué noveno conflicto se refería Trump en su alocución, aunque actualmente el país norteamericano mantiene tensiones con Venezuela y Rusia.

Recientemente, el mandatario declaró que no desea una “reunión desperdiciada” con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y agregó que no está interesado en “perder el tiempo, así que veré qué pasa”.

El objetivo de Trump de colaborar en una resolución pacífica al conflicto entre Ucrania y Rusia proviene desde su campaña electoral. En diversas ocasiones ha manifestado su interés en reunirse con Putin, aunque hasta ahora el encuentro no se ha concretado.

Mientras tanto, la semana pasada, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski visitó la Casa Blanca, donde, si bien no se alcanzó un acuerdo total, Trump insistió en que Ucrania debe “llegar a un acuerdo” con Rusia para poner fin al conflicto.

En cuanto a la crisis política entre Estados Unidos y Venezuela, han surgido múltiples rumores tras el despliegue de barcos, aviones e incluso un submarino nuclear en el mar Caribe. Desde entonces, se ha especulado sobre posibles operaciones de inteligencia de la CIA en territorio venezolano, aunque nada ha sido confirmado oficialmente.

El presidente realizó estas declaraciones poco después de ser informado de que es considerado el tercer mejor mandatario en la historia de Estados Unidos, por detrás de George Washington y Abraham Lincoln. “Va a ser muy difícil superar a Washington y Lincoln. Pero lo vamos a intentar, ¿verdad?”, expresó.