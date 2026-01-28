Marco Rubio envió un mensaje directo sobre Venezuela, hablando del manejo que se le ha dado al país después de la intervención militar del 3 de enero por parte del gobierno de los Estados Unidos. Lo hizo enfocándose, principalmente, en la gestión del petróleo y los próximos movimientos diplomáticos que tendrá su país en Venezuela.

El secretario se refirió a la continuidad de Delcy Rodríguez, que ha sido controversial por las últimas declaraciones de la mandataria encargada: “Ella no ha sido encausada como Maduro. No voy a especular sobre artículos de prensa”.

“Ese régimen se sostenía gracias a la corrupción. Lo que lo mantenía unido no era la lealtad a Maduro, sino que estos sujetos tenían campos petroleros bajo su control”, explicó Rubio. Y complementó señalando que la razón principal por la que los activos derivados del petróleo deben ser manejados por su país es porque el régimen está “usando fondos de los contribuyentes que van a parar a organizaciones vinculadas con el narcotráfico, los cuales no queremos que se beneficien de estos fondos”.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habló en el Senado sobre la actualidad de Venezuela. Foto: AP

“Ahora estamos vendiendo el petróleo”, aseveró el secretario, quien reconoció haber hablado con Rodríguez sobre “individuos que han estado vinculados con cosas inaceptables” para Estados Unidos, por lo que no habría opciones de ceder el control de esas ganancias “ni en el corto ni en el largo plazo”.

Rubio afirmó que Venezuela se encuentra “en la fase de estabilización y transición, pero reconocemos la realidad. Hay que trabajar con la gente que maneja los elementos del gobierno”, y lanzó una pregunta retórica: “¿Puede usted asegurar que el dinero no va a ir a los cárteles de la droga?”.

También habló de las reservas petroleras sancionadas, señalando que “ese petróleo se está vendiendo a precios de mercado, no a precios de descuento”. Y confirmó que “los fondos van a una cuenta bloqueada por el Tesoro de los Estados Unidos”.

También aprovechó para lanzarle un dardo al chavismo: “En este momento lo que hay en Venezuela es un sistema corrupto manejado por el gobierno. Tenemos que hacer una economía normal y esa es la meta. Va a depender de ellos si hacen las cosas bien; hay mucho potencial”.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Foto: Jesus Vargas / Fotógrafo autónomo / Getty Images

Por otra parte, confirmó que uno de sus rivales más importantes, económicamente hablando, también podrá comprar petróleo venezolano, pero con una condición: “China puede comprar petróleo de Venezuela, pero a precio de mercado, y este dinero va a beneficiar al pueblo venezolano".

“Para que la situación se normalice en Venezuela, tienen que cooperar con Estados Unidos. Tendríamos un mejor aliado en una futura Venezuela democrática. Vamos a juzgar en base a acciones, no por palabras”, aseguró.

Rubio también se refirió a la líder opositora María Corina Machado, reiterando el deseo de la Casa Blanca de que forme parte de la reconstrucción de la democracia en Venezuela: “Queremos un proceso de transición y recuperación donde María Corina pueda participar”.

“En este momento, la gente con las armas está con el régimen”, señaló. Y complementó diciendo: “Pueden tener elecciones todo el día, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si los candidatos de la oposición no pueden estar en las urnas, esas no son elecciones libres ni justas”. Con esto argumentó que el cambio de poderes no se haya dado de forma rápida en el país.

Finalmente, el secretario justificó la intervención militar y por qué no se le notificó al Senado previamente: “La operación antinarcóticos continúa. La misión específica (captura de Maduro) no se le pudo informar al congreso; podía no haberse dado. La realidad es que hubo filtraciones y esto pudo haber puesto en riesgo la operación”.