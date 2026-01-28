MUNDO

Marco Rubio sostendrá un encuentro con María Corina Machado en Washington

El secretario de Estado también presentará ante el senado los próximos pasos de la administración Trump para Venezuela.

Redacción Mundo
28 de enero de 2026, 11:31 a. m.
Marco Rubio y María Corina Machado.
Marco Rubio y María Corina Machado. Foto: Getty Images

El secretario de Estado recibirá hoy, 28 de enero, a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, de acuerdo a su agenda oficial difundida en la página web del Departamento de Estado.

El encuentro, previsto en la sede del organismo en Washington a la 1:00 p.m. hora local, tendrá lugar a puerta cerrada y dos semanas después de que la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 se reuniera en la capital estadounidense con el presidente, Donald Trump, a quien hizo entrega de su galardón.

El encuentro llega después de que Trump insinuara la semana pasada que quiere “involucrar” a Machado en el futuro de Venezuela, si bien hasta el momento ha respaldado a Delcy Rodríguez, la que fuera ‘número dos’ del dictador Nicolás Maduro, para liderar la transición en el país latinoamericano.

Cronograma de actividades de Marco Rubio para hoy, 28 de enero.
Cronograma de actividades de Marco Rubio para hoy, 28 de enero. Foto: X/@MilitanTosh

Por otro lado, el secretario de Estado comparecerá más temprano ante el Senado, donde presentará al Comité de Relaciones Exteriores los planes que se llevarán a cabo por la administración de Donald Trump en Venezuela, ante la caída de Maduro.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha amenazado con “usar la fuerza” si la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, no coopera con las autoridades del país norteamericano, según unas declaraciones preparadas para su intervención ante el Senado.

Gobierno Trump toma una importante decisión sobre presencia de la CIA en Venezuela

“Estamos preparados para usar la fuerza para garantizar la máxima cooperación si otros métodos fallan. Esperamos que esto no sea necesario, pero nunca eludiremos nuestro deber para con el pueblo estadounidense y nuestra misión en este hemisferio”, dicen las notas de Rubio, a las que ha tenido acceso la agencia de noticias Bloomberg.

El titular de la cartera diplomática ha recordado asimismo en el texto de su comparecencia que Rodríguez se ha “comprometido” a abrir el sector energético del país latinoamericano a las empresas de Estados Unidos, proporcionarles un acceso “preferente” a la producción de petróleo, así como a emplear el dinero de las ventas de crudo venezolano para comprar productos estadounidenses.

Donald Trump, Delcy Rodriguez y Marco Rubio?
Donald Trump, Delcy Rodríguez y Marco Rubio. Foto: AP

La intervención de Rubio de este miércoles será la primera en la que responderá ante el Congreso por la intervención militar estadounidense del pasado 3 de enero contra la capital venezolana, Caracas, y alrededores, y que se saldó con la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, así como con la muerte de un centenar de personas.

Con información de AFP y Europa Press*

