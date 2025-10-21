Suscribirse

Confidenciales

“Nicolás Maduro solo puede negociar que no le tumben el avión en su huida”: congresista estadounidense

Mario Díaz-Balart, representante por la Florida, aseguró que el despliegue en el Caribe no es “show” ni “espectáculo”.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de octubre de 2025, 5:25 p. m.
Donald Trump, un bombardero B-52 y Nicolás Maduro
“El delincuente Maduro no es un jefe de Estado. Esto es un narcocartel que se ha apoderado, utilizando la fuerza y el terror, de un gran país", dijo Mario Díaz Balart. | Foto: Getty Images

En una entrevista con David Placer, el congresista Mario Díaz-Balart, presidente de la Subcomisión de Seguridad Nacional, aseguró que Nicolás Maduro está acorralado y que deberá dejar el poder muy pronto.

“Maduro sólo puede negociar que no le tumben el avión en su huida”: Exclusiva con Mario Díaz-Balart

El parlamentario aseguró que el despliegue del presidente Trump en el Caribe no es “show” ni “espectáculo”, ni para tumbar unas lanchas solamente.

Contexto: Régimen de Nicolás Maduro está asustado: revelan las paranoicas medidas que han tomado funcionarios venezolanos por miedo

“El delincuente Maduro no es un jefe de Estado. Esto es un narcocartel que se ha apoderado, utilizando la fuerza y el terror, de un gran país. El presidente Trump no está dispuesto a permitir que estos narcocarteles sigan envenenando a Estados Unidos y a nuestra juventud, ni que continúen siendo una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. Al Cártel de los Soles —y los que lo dirigen— les queda poco tiempo”, dijo.

Luego aseguró que Nicolás Maduro “solo puede negociar que no le tumben el avión en su huida”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estalla lío por las declaraciones de Leonel Álvarez: surgió otra versión en Atlético Nacional

2. Conductor deja abandonado camión con más de dos toneladas de marihuana en el Valle del Cauca

3. Gregorio Eljach advierte que los críticos de la nueva Universidad de la Procuraduría “ayudan a la corrupción”

4. “Feliz vida eterna, princesa”: Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe, y le dejó amorosa dedicatoria a tres años de su muerte

5. Así está vinculada Colombia al millonario robo ocurrido en el Museo del Louvre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Donald Trump Gustavo Petro banderas

Fedetranscarga pide al Gobierno Petro preservar las relaciones diplomáticas y comerciales con Estados Unidos: “Prudencia”

Redacción Semana
El presidente, Gustavo Petro, el 26 de septiembre de 2025 en Nueva York (Estados Unidos)

“Has demostrado ser todo un payaso que le ha salido muy caro al pueblo de Colombia”: congresista estadounidense a Gustavo Petro

Redacción Semana
Donald Trump, un bombardero B-52 y Nicolás Maduro

“Nicolás Maduro solo puede negociar que no le tumben el avión en su huida”: congresista estadounidense

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.