Confidenciales
“Nicolás Maduro solo puede negociar que no le tumben el avión en su huida”: congresista estadounidense
Mario Díaz-Balart, representante por la Florida, aseguró que el despliegue en el Caribe no es “show” ni “espectáculo”.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En una entrevista con David Placer, el congresista Mario Díaz-Balart, presidente de la Subcomisión de Seguridad Nacional, aseguró que Nicolás Maduro está acorralado y que deberá dejar el poder muy pronto.
El parlamentario aseguró que el despliegue del presidente Trump en el Caribe no es “show” ni “espectáculo”, ni para tumbar unas lanchas solamente.
“El delincuente Maduro no es un jefe de Estado. Esto es un narcocartel que se ha apoderado, utilizando la fuerza y el terror, de un gran país. El presidente Trump no está dispuesto a permitir que estos narcocarteles sigan envenenando a Estados Unidos y a nuestra juventud, ni que continúen siendo una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. Al Cártel de los Soles —y los que lo dirigen— les queda poco tiempo”, dijo.
Luego aseguró que Nicolás Maduro “solo puede negociar que no le tumben el avión en su huida”.