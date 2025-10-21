En una entrevista con David Placer, el congresista Mario Díaz-Balart, presidente de la Subcomisión de Seguridad Nacional, aseguró que Nicolás Maduro está acorralado y que deberá dejar el poder muy pronto.

“El delincuente Maduro no es un jefe de Estado. Esto es un narcocartel que se ha apoderado, utilizando la fuerza y el terror, de un gran país. El presidente Trump no está dispuesto a permitir que estos narcocarteles sigan envenenando a Estados Unidos y a nuestra juventud, ni que continúen siendo una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU. Al Cártel de los Soles —y los que lo dirigen— les queda poco tiempo”, dijo.