El presidente Donald Trump realizó una rueda de prensa en la Casa Blanca junto a diferentes miembros de su gabinete de gobierno, entre ellos el secretario de Defensa, también identificado por algunos como secretario de Guerra, Pete Hegseth. En ambos casos hicieron una comparación extrema respecto al tema de los carteles de droga que operan en América.

Inicialmente, el mandatario de 79 años expresó que dichas organizaciones delictivas “son el ISIS del hemisferio occidental”, una comparación que llamó la atención de los periodistas presentes y, posteriormente, de millones de usuarios en redes sociales, puesto que fue tildada como un argumento extremista.

Posteriormente, el secretario de Defensa siguió la misma línea del argumento del presidente y afirmó: “Son el ISIS, son Al Qaeda de nuestro hemisferio”. Con esto, el funcionario respaldó totalmente la caracterización realizada por el jefe de Estado, lo que alimentó aún más la controversia entre sectores civiles, políticos y diplomáticos.

🇺🇸🇻🇪‼️ URGENTE — SECRETARIO DE GUERRA, PETE HEGSETH:



“Nuestro mensaje a los cárteles es: los trataremos como tratamos a Al Qaeda, como al ISIS.



Te encontraremos. Mapearemos tus redes. Te CAZAREMOS y te MATAREMOS”.



Ahora si se prendió esto.pic.twitter.com/GH6vE76tYG — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 23, 2025

En la misma rueda de prensa, se abordaron diferentes temas, en su mayoría ligados al narcotráfico y a las operaciones de seguridad nacional que quiere realizar en el futuro el presidente Trump.

Por esa línea, el mandatario confirmó uno de los rumores que tenía en expectativa a una gran cantidad de personas alrededor del mundo: que en un futuro cercano se iniciarían operaciones militares por tierra en Venezuela, con el claro objetivo de limitar al máximo el narcotráfico procedente de dicho país y, según él, derrocar al dictador Nicolás Maduro, quien lleva más de diez años en el poder.

🇺🇸🇻🇪‼️ URGENTE — Donald Trump sobre el ataque a las narcotraficantes embarcaciones en Venezuela:



“PODRÍAMOS ATACAR A LOS CÁRTELES EN TIERRA A CONTINUACIÓN. Será lo siguiente”



“Podríamos ir al Senado y al Congreso y contárselo”. pic.twitter.com/ZhC4hPnG8E — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 23, 2025

Ante dicho argumento, surgieron múltiples preguntas, siendo la más determinante si esta acción contaría con la aprobación del Senado y del Congreso de Estados Unidos. Rápidamente, el presidente disipó la duda alegando: “Los podemos golpear por tierra. Eso va a ser lo siguiente. Podríamos ir al Congreso y al Senado y decirles. Pero supongo que no tendrán problema”.

Aun así, aclaró que contaría en principio con la aprobación de los entes gubernamentales necesarios para realizar las operaciones militares destinadas a disminuir el narcotráfico procedente de Venezuela y, con ello, reforzar la seguridad nacional en su territorio.

Trump no precisó una fecha exacta para el inicio de las operaciones terrestres en el país venezolano, pero especificó: “Pronto veremos acciones por tierra en Venezuela”. El presidente aseguró que todos estos movimientos de la Casa Blanca forman parte de la “operación antinarcóticos más grande y efectiva de la historia”.

🇺🇸🇨🇴‼️ URGENTE — Donald Trump:



“Colombia es una guarida de drogas, el líder de ese país (Petro) es un matón. No vamos a aguantar esto por mucho más tiempo”. pic.twitter.com/lsQdqjwxsM — Agustín Antonetti (@agusantonetti) October 23, 2025

Finalmente, elogió el esfuerzo que, según él, se realiza para erradicar el narcotráfico en México, alegando que ese país “está controlado por los carteles y tenemos que defendernos de eso”.