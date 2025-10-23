Suscribirse

“Son el ISIS del hemisferio occidental”: la polémica comparación que realizó Donald Trump

Trump y su gabinete equipararon a los carteles con grupos terroristas y anunciaron posibles operaciones terrestres en Venezuela.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

23 de octubre de 2025, 9:46 p. m.
Pete Hegseth y Donald Trump
Donald Trump y Pete Hegseth generaron polémica al realizar una comparación con grupos terroristas. | Foto: Getty Images

El presidente Donald Trump realizó una rueda de prensa en la Casa Blanca junto a diferentes miembros de su gabinete de gobierno, entre ellos el secretario de Defensa, también identificado por algunos como secretario de Guerra, Pete Hegseth. En ambos casos hicieron una comparación extrema respecto al tema de los carteles de droga que operan en América.

Contexto: Gustavo Petro escaló el tono y denunció que Donald Trump lo “calumnió” e “insultó a Colombia”

Inicialmente, el mandatario de 79 años expresó que dichas organizaciones delictivas “son el ISIS del hemisferio occidental”, una comparación que llamó la atención de los periodistas presentes y, posteriormente, de millones de usuarios en redes sociales, puesto que fue tildada como un argumento extremista.

Posteriormente, el secretario de Defensa siguió la misma línea del argumento del presidente y afirmó: “Son el ISIS, son Al Qaeda de nuestro hemisferio”. Con esto, el funcionario respaldó totalmente la caracterización realizada por el jefe de Estado, lo que alimentó aún más la controversia entre sectores civiles, políticos y diplomáticos.

En la misma rueda de prensa, se abordaron diferentes temas, en su mayoría ligados al narcotráfico y a las operaciones de seguridad nacional que quiere realizar en el futuro el presidente Trump.

Por esa línea, el mandatario confirmó uno de los rumores que tenía en expectativa a una gran cantidad de personas alrededor del mundo: que en un futuro cercano se iniciarían operaciones militares por tierra en Venezuela, con el claro objetivo de limitar al máximo el narcotráfico procedente de dicho país y, según él, derrocar al dictador Nicolás Maduro, quien lleva más de diez años en el poder.

Ante dicho argumento, surgieron múltiples preguntas, siendo la más determinante si esta acción contaría con la aprobación del Senado y del Congreso de Estados Unidos. Rápidamente, el presidente disipó la duda alegando: “Los podemos golpear por tierra. Eso va a ser lo siguiente. Podríamos ir al Congreso y al Senado y decirles. Pero supongo que no tendrán problema”.

Aun así, aclaró que contaría en principio con la aprobación de los entes gubernamentales necesarios para realizar las operaciones militares destinadas a disminuir el narcotráfico procedente de Venezuela y, con ello, reforzar la seguridad nacional en su territorio.

Trump no precisó una fecha exacta para el inicio de las operaciones terrestres en el país venezolano, pero especificó: “Pronto veremos acciones por tierra en Venezuela”. El presidente aseguró que todos estos movimientos de la Casa Blanca forman parte de la “operación antinarcóticos más grande y efectiva de la historia”.

Finalmente, elogió el esfuerzo que, según él, se realiza para erradicar el narcotráfico en México, alegando que ese país “está controlado por los carteles y tenemos que defendernos de eso”.

Además, criticó a Colombia y a su líder: “Este país es una guarida de drogas, el líder de esa nación (Gustavo Petro) es un matón. No vamos a aguantar esto por mucho más tiempo”. En la misma línea, el secretario de Defensa envió un mensaje directo a los carteles: “Te cazaremos, te encontraremos, te mataremos”.

