Trump envía seria advertencia a Gustavo Petro: “No vamos a aguantar mucho más”

En medio de un discurso en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar de Colombia y del gobierno de Gustavo Petro, en medio de la crisis diplomática que se vive entre ambos países desde hace casi una semana.

En sus declaraciones, el mandatario estadounidense aseguró que “Colombia es un nido de drogas. Es un nido de drogas y lo ha sido durante mucho tiempo”, dijo en medio de una rueda de prensa sobre las acciones tomadas en su gobierno contra los carteles de la droga en la región.

“Tienen un líder pésimo allí ahora mismo, un tipo malo, un matón”, expresó sobre el presidente Gustavo Petro, para volver a referirse luego a la producción de drogas en el país. “Pero producen cocaína a niveles nunca antes vistos. Y la venden de vuelta a esto, y no se van a salir con la suya por mucho más tiempo. No vamos a aguantar mucho más. Colombia está muy mal”, aseguró Trump.

Donald Trump envía nueva advertencia a Gustavo Petro, dice que "no vamos a aguantar mucho más" y que "Colombia es un nido de drogas". https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/7dyVEJZpaT — Revista Semana (@RevistaSemana) October 23, 2025

Donald Trump volvió a criticar la política antidrogas del país. | Foto: AP / Presidencia

Las declaraciones del líder de Estados Unidos contrastan con lo que dijo sobre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que también es de izquierda y con quien ha tenido varios roces y críticas por su política en la lucha contra las drogas, pero de quien afirmó: “Respeto a su presidenta. Realmente respeto a mucha gente de allí, a muchos de los líderes”, manifestó.

Aun así, también criticó la política de drogas de su vecino del sur: “Tienen miedo en su propio país porque esos carteles los gobiernan [...]. México está gobernado por los carteles. Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que considero extraordinaria. Es una mujer muy valiente. Pero México está gobernado por los carteles y tenemos que defendernos de eso”.

El día de ayer, Trump también lanzó duras críticas contra Gustavo Petro y la política antidrogas de su gobierno, asegurando que el presidente colombiano “es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga”, señaló desde la Casa Blanca.

El día de ayer, Donald Trump ya había criticado abiertamente a Gustavo Petro. | Foto: AP

Luego reveló que se había tomado la decisión de recortar los fondos exteriores que llegan al país: “Acabamos de suspender, a partir de hoy, todos los pagos a Colombia. Llegamos a un acuerdo con él, pero no, es un matón y un mal tipo y ha lastimado mucho a su país”, informó el presidente norteamericano, sin dar más detalles del supuesto entendimiento.

“Lo están haciendo muy mal, Colombia. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquería, drogas malas, que entran a Estados Unidos, generalmente por México”, dijo también en crítica hacia Colombia y al presidente Petro.