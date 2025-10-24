Suscribirse

Estados Unidos inicia ejercicios militares cerca a Venezuela en plenas tensiones con régimen de Maduro

Washington resalta que las nuevas operaciones son parte de su compromiso para luchar contra el narcoterrorismo en la región.

Redacción Semana
24 de octubre de 2025, 11:45 a. m.
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: Getty Images / AP

Estados Unidos y Trinidad y Tobago anunciaron ejercicios militares conjuntos frente a las costas de Venezuela, poco después de que Nicolás Maduro dijera “¡no crazy war, please! “Venezuela quiere paz”, el jueves ante el despliegue norteamericano en la región.

Estados Unidos movilizó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe, con el supuesto propósito de combatir el tráfico de drogas.

La movilización militar estadounidense ha dejado hasta ahora 37 muertos en nueve bombardeos a presuntas lanchas con drogas en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

Contexto: Donald Trump aumenta las presiones contra Maduro y buscaría derrocar al dictador por cielo, mar y tierra. Así es el plan de Washington contra el régimen

Datos del sitio web de seguimiento del tráfico aéreo Flightradar24 mostraron el jueves un bombardero B-1B acercándose a la costa venezolana, antes de virar hacia el norte. En declaraciones a la prensa, Trump negó el envío de estas aeronaves a Venezuela, aunque no escondió su descontento con las autoridades del país, a quienes acusa de vínculos con el narcotráfico.

“Han vaciado sus prisiones en nuestro país”, afirmó. “No vamos a pedir necesariamente una declaración de guerra” al Congreso, a quien corresponde constitucionalmente esta competencia. “Simplemente, vamos a matar a gente que viene a nuestro país”, precisó Trump.

Nicolás Maduro y Donald Trump
Nicolás Maduro ha pedido a Donald Trump no invadir Venezuela e iniciar una guerra. | Foto: Getty Images

La CIA “fracasará”

El buque de guerra USS Gravely “llevará a cabo entrenamientos conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago”, indicó el Ministerio de Exteriores del país insular en un comunicado. El buque partirá el 30 de octubre.

“La presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Trinidad y Tobago pone de relieve el compromiso de Estados Unidos con la seguridad regional y la cooperación en el Caribe”, añadió el comunicado.

El régimen de Venezuela ha denunciado al nuevo Gobierno trinitense de servir a los intereses de Washington. La primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, ha expresado su apoyo a Trump y a sus operaciones en el Caribe.

En los bombardeos estadounidenses murieron presuntamente dos trinitenses, aunque las autoridades no lo confirmaron aún. Tampoco ha desmentido las denuncias de familiares.

Contexto: Marco Rubio lidera campaña de presión contra Venezuela y Nicolás Maduro, de acuerdo con el Wall Street Journal

Expertos han cuestionado la legalidad de estos ataques contra sospechosos que no han sido interceptados ni interrogados. Tanto Venezuela como Colombia, también enfrentada a Washington por esta cuestión, han tachado los ataques de “ejecuciones extrajudiciales”. Trump acusa a Maduro de encabezar una supuesta banda del narcotráfico, lo que el dictador niega.

El mandatario autorizó la semana pasada operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. “Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará”, dijo el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino.

El régimen de Maduro habría intentado negociar su salida varias veces, lo cual fue rechazado por Estados Unidos.
El régimen de Maduro sigue intentando tender puentes con Donald Trump. | Foto: Getty Images

“No a la guerra”

Ante el despliegue estadounidense, Maduro abrió el registro en la reserva militar y ordenó la realización de ejercicios militares casi a diario. El jueves se realizó uno de madrugada en 73 puntos de las costas venezolanas y el miércoles aseguró que su Fuerza Armada dispone de 5.000 misiles antiaéreos portátiles de fabricación rusa Igla-S.

“Gracias al presidente Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz”, dijo el jueves en un acto con sindicalistas afines al gobierno.

Contexto: “Nicolás Maduro solo puede negociar que no le tumben el avión en su huida”: congresista estadounidense

Fue en ese evento donde lanzó su pedido de paz en un “inglés tarzaneado”, una forma para referirse a su manejo limitado del idioma. “Peace, yes, peace, forever, peace, forever, ¡no crazy war!, no a la guerra loca, ¡no crazy war!”, señaló.

*Con información de AFP.

