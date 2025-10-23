Maduro vuelve a hablar en inglés y envía mensaje a Donald Trump. “No crazy war, please”

“¡No crazy war, please!”... El dictador venezolano Nicolás Maduro dijo el jueves que “Venezuela quiere paz”, ante lo que considera una amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos desplegó, en agosto, destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe. El 2 de septiembre, este operativo realizó el primero de los nueve ataques contra embarcaciones y submarinos, dos de ellos en el Pacífico, en los que han matado al menos a 37 presuntos narcos.

Maduro ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio, y asegura que buscan un cambio de régimen para apropiarse del petróleo.

“No a la guerra”, dijo Maduro durante una asamblea con sindicatos afines al chavismo al dirigir un mensaje a trabajadores de Estados Unidos. “Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!”.

El régimen de Maduro sigue intentando tender puentes con Donald Trump. | Foto: Getty Images

“Esto se llama lenguaje tarzaneado, si se traduce en español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra, esa sería la traducción verdad”, bromeó Maduro. El término “tarzaneado” se refiere a un lenguaje donde se omiten artículos, preposiciones y conjugaciones complejas.

Frente al despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro ha ordenado una serie de ejercicios militares. El más reciente activado la madrugada de este jueves en 73 puntos de las costas venezolanas.

Maduro dijo, además, que en estos entrenamientos han probado equipamiento comprado a Rusia y a China. “Gracias al presidente (Vladimir) Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz”.

Donald Trump sigue aumentando la presión contra Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Estados Unidos ha desplegado aviones de guerra furtivos, buques y tropas especiales, pero aún no ha presentado pruebas de que sus objetivos, ocho lanchas y un submarino, estuvieran traficando drogas. Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña.

Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al dictador Nicolás Maduro, quien dijo el miércoles que su país cuenta con 5.000 misiles portátiles tierra-aire rusos para contrarrestar las fuerzas estadounidenses.

Trump autorizó la semana pasada las operaciones encubiertas. “Sabemos que la CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo”, dijo el ministro Vladimir Padrino. “Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará”.