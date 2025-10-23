Suscribirse

Mundo

Maduro vuelve a hablar en inglés y envía mensaje a Donald Trump. “No crazy war, please”

“Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!“, fueron las declaraciones del dictador en un errático intento de hablar en inglés.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
24 de octubre de 2025, 2:05 a. m.
Nicolás Maduro le envió una misiva al mandatario norteamericano en el marco del despliegue militar en el Caribe
Nicolás Maduro y Donald Trump. | Foto: Getty Images

“¡No crazy war, please!”... El dictador venezolano Nicolás Maduro dijo el jueves que “Venezuela quiere paz”, ante lo que considera una amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos.

Estados Unidos desplegó, en agosto, destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe. El 2 de septiembre, este operativo realizó el primero de los nueve ataques contra embarcaciones y submarinos, dos de ellos en el Pacífico, en los que han matado al menos a 37 presuntos narcos.

Contexto: Marco Rubio lidera campaña de presión contra Venezuela y Nicolás Maduro, de acuerdo con el Wall Street Journal

Maduro ha tachado estas operaciones de amenaza y asedio, y asegura que buscan un cambio de régimen para apropiarse del petróleo.

“No a la guerra”, dijo Maduro durante una asamblea con sindicatos afines al chavismo al dirigir un mensaje a trabajadores de Estados Unidos. “Yes peace, yes peace, forever, peace forever, ¡No crazy war!, No a la guerra loca, ¡No crazy war!”.

El régimen de Maduro habría intentado negociar su salida varias veces, lo cual fue rechazado por Estados Unidos.
El régimen de Maduro sigue intentando tender puentes con Donald Trump. | Foto: Getty Images

“Esto se llama lenguaje tarzaneado, si se traduce en español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura de la guerra, esa sería la traducción verdad”, bromeó Maduro. El término “tarzaneado” se refiere a un lenguaje donde se omiten artículos, preposiciones y conjugaciones complejas.

Frente al despliegue estadounidense en el Caribe, Maduro ha ordenado una serie de ejercicios militares. El más reciente activado la madrugada de este jueves en 73 puntos de las costas venezolanas.

Contexto: “Se avecina la novena”: Trump lanza inquietante predicción en medio de escalada de tensiones con Maduro

Maduro dijo, además, que en estos entrenamientos han probado equipamiento comprado a Rusia y a China. “Gracias al presidente (Vladimir) Putin, gracias a Rusia, gracias a China y gracias a muchos amigos en el mundo, Venezuela tiene un equipamiento para garantizar la paz”.

Donald Trump y Nicolás Maduro
Donald Trump sigue aumentando la presión contra Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Estados Unidos ha desplegado aviones de guerra furtivos, buques y tropas especiales, pero aún no ha presentado pruebas de que sus objetivos, ocho lanchas y un submarino, estuvieran traficando drogas. Las tensiones regionales se han intensificado como resultado de la campaña.

Venezuela acusa a Estados Unidos de conspirar para derrocar al dictador Nicolás Maduro, quien dijo el miércoles que su país cuenta con 5.000 misiles portátiles tierra-aire rusos para contrarrestar las fuerzas estadounidenses.

Contexto: Maduro advierte a EE. UU.: “Tenemos 5.000 misiles para defender Venezuela”

Trump autorizó la semana pasada las operaciones encubiertas. “Sabemos que la CIA está presente no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo”, dijo el ministro Vladimir Padrino. “Podrán meter no sé cuantos cuerpos adscritos a la CIA en operaciones encubiertas desde cualquier flanco de la nación y cualquier intento fracasará”.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Jessica Cediel respondió a quienes la critican por hablar de Dios y dejó un contundente mensaje: “Se le cayó un tornillo”

2. Maduro vuelve a hablar en inglés y envía mensaje a Donald Trump. “No crazy war, please”

3. Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo el GP de México, carrera clave en la lucha por el campeonato

4. Tragedia en EE. UU.: familia de candidato a gobernador fallece en un accidente de helicóptero

5. El CNE le ordenó a Miguel Polo Polo borrar varios mensajes que publicó contra María Fernanda Carrascal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroVenezuelaDonald TrumpEstados Unidos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.