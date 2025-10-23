Marco Rubio arremete contra Gustavo Petro por críticas a operaciones en el Pacífico. Aumentan las tensiones con la Casa Blanca

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó al presidente colombiano Gustavo Petro de “lunático”, tras el aumento de tensiones entre Bogotá y Washington por un nuevo ataque contra un supuesto barco del narcotráfico en el Pacífico, el segundo de su naturaleza en dicho océano.

“Creo que las autoridades colombianas, en lo que se refiere al ejército y la policía, siguen siendo muy proestadounidenses. El único problema de Colombia es su presidente lunático”, dijo Rubio a periodistas en la noche del miércoles en medio de la crisis diplomática entre el Gobierno colombiano y la Casa Blanca.

Posteriormente, Rubio atacó directamente a Gustavo Petro, a quien durante toda su carrera política ha criticado con gran vehemencia, aumentado tras la confrontación de Donald Trump con el mandatario de izquierda. “El tipo es un lunático, ¡un lunático!, y no está bien”, dijo Rubio, un enemigo declarado de los líderes latinoamericanos de izquierda.

Este no fue el único cruce entre Washington y el Gobierno de Casa de Nariño, ya que el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, desde la Casa Blanca, y aseguró que “es un matón y un mal tipo. Es un tipo que produce mucha droga”, manifestó en una rueda de prensa.

El senador de EE.UU., Marco Rubio, arremetió contra el presidente de Colombia Gustavo Petro. | Foto: AP (izquierda); Getty Images (derecha)

Luego, el mandatario confirmó una dura medida contra el país en medio de las especulaciones de acciones de parte de la Casa Blanca. “Acabamos de suspender, a partir de hoy, todos los pagos a Colombia”, a pesar de asegurar que llegó a un acuerdo con el Gobierno colombiano.

“Llegamos a un acuerdo con él, pero no, es un matón y un mal tipo y ha lastimado mucho a su país”, dijo el presidente norteamericano desde la Casa Blanca, sin dar más detalles del supuesto entendimiento con el Gobierno de Gustavo Petro.

Posteriormente, el presidente estadounidense criticó duramente la política antidrogas del país y del Gobierno de Gustavo Petro. “Lo están haciendo muy mal, Colombia. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquería, drogas malas, que entran a Estados Unidos, generalmente por México”, aseguró Trump.

Finalmente, le advirtió al presidente Petro de más acciones que podría tomar Washington contra el país. “Más le vale tener cuidado o tomaremos medidas muy severas contra él y su país. Su país es, a lo que ha llevado a su país, es una trampa mortal”, cerró el mandatario estadounidense.

Donald Trump volvió a atacar a Gustavo Petro y advirtió al gobierno de medidas mucho más severas de parte de EE. UU. | Foto: AP / Presidencia

El presidente Gustavo Petro tampoco se quedó callado tras las declaraciones de parte de Donald Trump y, a través de su cuenta de X, el mandatario arremetió duramente contra el Gobierno norteamericano y prometió tomar medidas legales contra los ataques del líder republicano.

De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense.



Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe.



Cuando requieran nuestra… https://t.co/EQbXYRRQeB — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2025

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EE. UU., altos funcionarios, me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense. Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe”, dijo Petro a través de su cuenta de X en una noticia que hacía referencia a las declaraciones de Donald Trump.

“Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, cerró el mandatario, quien en otro mensaje referente a lo dicho por Trump, dijo: “Le informó al mundo que llevo 17.000 fábricas de cocaína destruidas en mi gobierno”.

A través de su cuenta de X, el presidente respondió a los comentarios de Donald Trump. | Foto: OVIDIO GONZÁLEZ

Sobre los ataques de Estados Unidos en el Pacífico contra supuestas embarcaciones narcotraficantes, Petro también se manifestó duramente contra el gobierno de Donald Trump.

“El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos. Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico, la estrategia del Gobierno de EE. UU. rompe las normas del derecho internacional. Colombia respeta el derecho internacional y en mi caso, lo considero el resumen de la civilización humana y el único camino para escapar de la barbarie”, manifestó.

El ataque a otra lancha en el Pacífico, no sabemos si ecuatoriano o colombiano, dejó muertos.



Igualmente es un asesinato. Sea en el Caribe o en el Pacífico la estrategia del gobierno de EEUU, rompe las normas del derecho internacional.



Colombia respeta el derecho internacional… https://t.co/9kE5VAjWuP — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 23, 2025